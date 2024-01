Sport

Im Urlaub laufen: Das schafft lauter neue Einblicke

Plus Wer läuft, will Strecke machen. Auf Reisen führt das zu Erlebnissen der anderen Art: dem Verkehrschaos vor saudi-arabischen Schulen oder auf die Brücken von New York.

Ein neues Jahr beginnt, neue Vorsätze sind gefasst, zum Beispiel, jetzt wirklich mehr Sport zu treiben, zum Beispiel drei oder vier oder fünf Mal die Woche laufen zu gehen. Aber dann kommt irgendwann im Februar oder im März oder im April der erste mehrtägige Urlaub, steht eine Reise an. Und es kann gut sein, dass die Disziplin an dieser Stelle erste Risse bekommt. Auch noch Laufdress und Schuhe einpacken, wo der Koffer ohnehin schon voll ist. Eine Pause vom Sport hat man sich auch verdient. Jedoch verpasst man dann eine wunderbare Möglichkeit, sein Reiseziel anders kennenzulernen.

Wer reist, hat im Regelfall ein Ziel vor Augen, dieses Land, jene Stadt, diese Sehenswürdigkeiten, Museen, Restaurants, Hotels. Das Hilfsmittel der Wahl, um von A nach B zu kommen, ist ein digitaler Kartendienst, der einen durch die Straßen oder das öffentliche Verkehrssystem leitet – mit dem Ergebnis, oft gar keinen Begriff mehr davon zu bekommen, wo man sich gerade aufhält, mit was für einer Stadt man es zu tun hat.

