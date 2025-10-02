„Ich schau’ dir in die Augen, Kleines“: So viel gibt es in Casablanca vom Film „Casablanca“ zu sehen

Ilsa Lund (Ingrid Bergman) und ihr Mann Viktor Lazlo entkommen knapp dem fiesen Nazi-Major Strasser, starten mit einer Propellermaschine durch dichten Nebel in Richtung Freiheit. Casablancas korrupter, französischer Polizeichef Renault hat diesmal nicht mit Strasser kollaboriert und so die Flucht ermöglicht. „Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft“, sagt Rick (Humphrey Bogart) zu ihm in der Schluss-Szene des Films „Casablanca“. Könnte ein schöner Begrüßungs-Slogan sein, dieser Satz - am heutigen Flughafen von Casablanca. So wie etwa Liverpool seine Gäste mit „Above us only Sky“ am John-Lennon-Airport begrüßt, einer Zeile aus Lennons Song „Imagine“. Doch bei der Ankunft in Casablanca erinnert nichts an „Casablanca“. Aber das wird sich ändern.

Weiße Häuser, so weit das Auge reicht, in Casablanca. Foto: Nessa Gnatoush - stock.adobe.com

Ingrid Bergman auf einer Hausfassade in Casablanca

Auch später, in der Stadt zunächst nicht. „Ach ja, dieser Film“, sagt Abdul, der Guide im Taxi. „Dieser Film??“ Ein Kino-Klassiker, eine der größten Leinwand-Liebesgeschichten, die Film-Noir-Ikone überhaupt! Doch Abdul möchte lieber das frisch eingeweihte Hafenviertel der Stadt ziegen. Das neue moderne Kreuzfahrtterminal oder die Hassan II-Moschee, eine der größten der Welt. Und lässt den Fahrer dafür auf die Corniche abbiegen, eine endlose Strandpromenade mit wellig angelegtem Rasenteppich, schattigen Bänken und Strandbars, aber 1957 ursprünglich erbaut als Formel-I-Strecke. „Gleich beim ersten Rennen gab's einen Toten. Grund genug für die Formel-I-Bosse, nie wieder nach Marokko zurückzukehren“, sagt Abdul.

Am Horizont ragt schon das Minarett der prachtvollen Moschee auf, während das Taxi sechsstöckige Wohnblöcke passiert, die wie XXL-Schließfach-Schränke mit Satellitenschüsseln anmuten. Und da ist sie plötzlich: Ingrid Bergman mit ihrem traurig-versonnenem Blick – ganz nah, als Pin Up-Lady, eine komplette Häuserfassade einnehmend! Der Taxifahrer kapiert nicht, warum er stoppen soll, muss aber. Aussteigen, so dicht wie möglich rangehen: Ich seh Dir in die Augen, Großes! Der Künstler Youness Amriss hat Ingrid Bergman Ende 2018 auf diese Wand gesprayt und die Illusion eines XXL-Plakats geschaffen, das an den Rändern zerfetzt und abgerissen ist. Na bitte, da ist also doch jemand in Casablanca, der „Casablanca“ huldigt!

Französische Architekten übten in Casablanca Städteplanung

Also dann in die Moschee. Wie aus einem beigen Ausrufezeichen quäkt der Muezzin-Ruf via Lautsprecher vom 210 Meter hohen Minarett, und bis zu 25.000 Menschen folgen ihm freitags in das kathedralenartige Gebäude: 200 Meter lang, 100 breit, 65 hoch - angeblich für jeden Kalendertag einen Meter mussten die Marokkaner ab 1990 finanzieren: „Fast jeder wurde von königlichen Spendensammlern um ein paar Dirham für den Monumentalbau gebeten“, erinnert sich Abdul, „und die meisten haben gern gezahlt.“ „Allahs Cabrio“ (Moschee-Spitzname wegen des gewaltigen Schiebedachs) wirkt innen trotz Marmor-Pracht, Murano-Leuchtern und himmelhohem Mittelschiff seltsam gedrungen unter niedrigen, fein ziselierten Zedernholz-Balustraden an beiden Seiten, auf denen die Frauen beten müssen. Die Moschee ist eines der wenigen, repräsentativen Bauwerke Casablancas, das nicht aus der – auch im Filmklassiker gezeigten - Zeit des französischen Protektorats stammt – von 1917 bis zur Unabhängigkeit Marokkos 1956.

Das berühmte Rick's Cafe gibt es als Nachbau in Casablanca. Foto: rninov - stock.adobe.com

Französische Architekten sollten in Casablanca Städteplanung üben, bevor sie sich an einheimischen Metropolen versuchen durften. Und taten es ebenso radikal wie raumgreifend: Der Place Mohammed V - als Fixpunkt der Stadterweiterung nach dem Ersten Weltkrieg angelegt - ist bis heute ein luftiges, weitläufiges Areal, umstellt mit bestens erhaltenen Verwaltungs-Palästen im neo-maurischen Stil, dem Mix aus orientalischen und europäischen Elementen. So wie die Grande Poste mit Wimmelbild-artigem Mosaik-Portal und Schalterhalle unter goldener XXL-Uhr. Nebenan der Boulevard Mohammed V, eine der wenigen, zum Flanieren einladenden Fußgängerzonen, ist Laufsteg für Casablancas gesellschaftliche Vielfalt: Skateboard-Jungs, Anzugträger, Frauen in engen Jeans, aber auch in Burkas tummeln sich unter schneeweißen Art Deco-Fassaden der 1930er Jahre, drapiert mit Säulen, Loggien und geschwungenen Balkonen. Darunter im Erdgeschoss: vergilbende Vorkriegs-Kinos wie das „ABC“ mit historischen Projektoren im Foyer oder das „Rialto“. Und da sind sie endlich wieder: Bogart & Bergman, auf dem „Casablanca“-Plakat, mit Goldrand.

Die Medina von Casablanca ist noch ziemlich mittelalterlich

Schräg gegenüber, die mittelalterliche (und heute schmuddelige) Medina am Hafen. Sie war in den 1920er Jahren zu klein geworden, also bauten die Franzosen weiter draußen eine neue – das Quartier Habous. Hinten ein stilles Wohnviertel mit Bogengassen und manch spannendem Einblick durch geöffnete Holztüren, vorne quirliger Straßenmarkt in Atrium-Höfen und unter Arkaden. Hier riecht es nach Messingputzmittel. Ahmed Sabaane wienert in der Rue Souk Idid Teekannen, Teller und ein Deko-Kamel auf Hochglanz, während Touristen in seinem bis unter die Decke vollgestapelten Laden stöbern - ungestört. „Meine Kunden belagern? Wie die Tand-Händler in der Medina? Das verschreckt viele nur“, sagt Ahmed. So angenehm unaufdringlich halten es auch die meisten anderen Händler wie etwa Abderrahim Sefrioni ein paar Stände weiter, inmitten von Baboush, den kunstvoll verzierten orientalischen Slippern. Oder Moulay Alaoui, der aufwändig geschnitzte Holz-Schatullen mit Geheimfächern verkauft. Ob hier in diesem Gassengewirr die Souk-Szenen aus „Casablanca“ gedreht wurden?

Die Antwort von Guide Abdul ist ebenso klar wie niederschmetternd: „Keine einzige Szene von ‚Casablanca‘ wurde in Casablanca gedreht! Denn der Film-Klassiker entstand 1942, da war die Stadt von nazifreundlichen Vichy-Franzosen beherrscht.“ Produziert wurde er tatsächlich komplett in Hollywood-Studios. Lediglich Luftaufnahmen beim Landeanflug von Major Strasser sind reinmontiert – und zeigen Paris bei Nacht. Regisseur Michael Curtiz stand unter großem Zeitdruck, denn Casablanca - genaugenommen ein US-Propagandafilm - musste in die Kinos noch vor der Konferenz von Casablanca, bei der US-Präsident Roosevelt im Februar 1942 mit dem britischen Premier Churchill und französischen Widerstandskämpfern in der marokkanischen Metropole über die weitere Bekämpfung Nazi-Deutschlands verhandelte.

Keine einzige in Casablanca gedrehte Filmszene – das bedeutet: keine Requisiten, keine Erinnerungen von Zeitzeugen, keine Fotos, keine Drehorte. Daher auch kein „Casablanca“-Feeling in der Stadt. Und doch gibt es den „Casablanca“-Schauplatz: Ricks Cafe, 2004 von der Ex-US-Diplomatin Cathy Krieger in einer Villa am Rande der Medina eröffnet und liebevoll detailgetreu dem Film-Original nachempfunden - von der palmenumrankten Bar über das schwarz-weiße Fliesenmuster bis zu den Tischlampen. Ein schöner Ort, um abends gepflegt zu essen oder für einen Cocktail tagsüber. Im ersten Stock läuft „Casablanca“ als Endlosschleife. Im Atrium-artigen Mittel-Quarré klimpert ein Pianist mehrfach pro Tag „As time goes by“ – den Song, der fast nicht drin gewesen wäre im Film: Komponist Max Steiner fand ihn zu kitschig, wollte ihn rausschneiden lassen. „No“, entschied Regisseur Curtiz - aber nur, weil Ingrid Bergman schon für die nächste Szene umgeschminkt worden war…

Allgemeine Infos: Erster Eindruck: es ragen fast nur helle Gebäude auf – die Namensgeber der Stadt: Casa Blanca – spanisch: weißes Haus. Die Einheimischen nennen sie meist kurz „Casa“. Anreise: Airlines wie z.B. Lufthansa und Iberia fliegen Casablanca an. Wohnen: Das Hotel Barcelo im Stadtteil Anfa punktet mit poppig-reduziertem Design, guter Ausstattung und einem Terrassen-Pool. DZ/F ab ca 85 €. Essen & Trinken: Der Kellner empfiehlt Ihnen Marokko-Bier zum Frühstück? Er meint Grünen Tee - wegen der Schaumkrone beim Einschenk-Ritual: Dreimal im hohen Strahl aus der Kanne in den Becher und zurück. Unbedingt probieren Tipp: In Rick´s Café unbedingt einen Tisch reservieren! (www.rickscafe.ma). Unterwegs in der Stadt: Marokkaner empfehlen, ein Petit-Taxi pro Sightseeing-Tag zu mieten (ca. 50 €/Person), um verstreute Spots bequem zu erreichen. Die Busse sind nicht zu empfehlen, da meist extrem klapprig und schmutzig. Öffnungszeiten und Eintrittspreise der Hassan II-Moschee: unter www.mosquee-hassan2.com/de.