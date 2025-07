In den Sommerferien über den Brenner nach Italien: Hier stehen Sie eine Stunde oder länger

Diese Frage stellen sich jetzt alle Urlauber, die in den Sommerferien in den Süden fahren: Wie lange wird der Stau an der Luegbrücke sein? Die Wahrscheinlichkeit zum Ferienbeginn im Stau zu stehen ist auch ohne die aufwendige Sanierung der Luegbrücke sehr hoch, weil tausende Urlauber aus Bayern möglichst schnell an den Gardasee, die Adria oder in die Toskana wollen. Wie viel Zeit muss man nun wegen der Bauarbeiten zusätzlich einrechnen? Alexander Kreipl, Verkehrspolitischer Sprecher des ADAC wagt eine Prognose.

Stau in den Sommerferien: Luegbrücke ist das Nadelöhr an der Brennerroute

Die Brennerroute ist eine der wichtigsten Verkehrsadern zwischen Österreich und Italien. Die langwierige Sanierung der Luegbrücke (sprich: Lu-egbrücke), die im Wipptal nur wenige Kilometer vor der österreichisch-italienischen Grenze liegt, wird den Verkehr noch für mehrere Jahre, voraussichtlich bis 2030, massiv beeinträchtigen. Wegen der Statik ist an vielen Tagen eine einspurige Verkehrsführung in beide Richtungen erforderlich, begleitet von einem Tempolimit von 60 Kilometern pro Stunde. Parallel zur Luegbrücke wird derzeit eine neue Brücke errichtet, über die dann künftig der Verkehr geleitet werden soll. Grundsätzlich gibt es von dort aber gute Nachrichten.

Der Verkehr wird in den Sommerferien zweispurig über die Luegbrücke fließen können. An den Samstag herrscht zudem ein Fahrverbot für LKW. Dennoch müssen die Urlauber und Urlauberinnen trotz der laut ADAC gut organisierten Baustelle mit „größeren Behinderungen“ rechnen. „Es ist gut, wenn man Geduld mitbringt“, sagt Kreipl. Der neuralgische Punkt wird bei Nösslach liegen, wenn die Lkw ab 3,5 Tonnen auf die Innenseite der Fahrbahn wechseln müssen, um die statische Belastung der Brücke zu verringern. „Diese Verschwenkung“, so Kreipl, führt zwangsläufig zu Stau. Voraussichtlich mit etwa 45 bis 60 Minuten Verzögerung müssen die Autofahrenden an diesem Nadelöhr rechnen. Zu Beginn der Pfingstferien dauerte es jedoch wesentlich länger. Die Autos dürfen beide Fahrspuren nutzen. Aber auch andere Sorgen vieler Urlauber und Urlauberinnen kann Kreipl beschwichtigen.

Die neue Lastwagen-Regelung an der Luegbrücke

Auf der Luegbrücke selbst sei der Verkehr dann im Fluss. Die Autofahrer müssten keine Sorge haben, dass ihnen die Lastwagen auf der linken Seite der Brücke gefährlich nahekommen. Die einzelnen Spuren sind durch sogenannte Fahrbahnteiler voneinander getrennt. Am Pfingstwochenende herrscht zudem ein Fahrverbot für Lkw mit mehr als 17,5 Tonnen.

Sollte es tatsächlich zu einem Stau auf der Luegbrücke kommen, sei das kein Problem, betont der verkehrspolitische Sprecher des ADAC. Für die Brücke sei die statische Belastung durch stehende Fahrzeuge geringer als durch fahrende, da keine Schwingungen verursacht werden.

Wer der A13 auf dem Weg nach Italien ist, kann auch nicht wirklich ausweichen. Um den Schleichverkehr auf Nebenstraßen und die Belastung der umliegenden Gemeinden zu vermeiden, installiert die österreichische Infrastrukturgesellschaft Asfinag sieben Schrankenanlagen. Auch auf der parallel verlaufenden Brenner-Bundesstraße wird der Verkehr wohl nicht flüssig laufen. Dort lassen sogenannte Dosierampeln nur eine bestimmte Anzahl an Fahrzeugen durch, je nach Verkehrslage.

Ausweichstrecken für den Brenner: Informationen vom ADAC

Wer die Staufalle an der Brennerautobahn umgehen möchte, hat laut ADAC allerdings mehrere Möglichkeiten, abhängig vom Start- und Zielort:

Reschenpass: Der Reschenpass ist eine der beliebtesten Ausweichstrecken für die Brennerautobahn und ist ganzjährig geöffnet. Er verbindet das Südtiroler Vinschgau mit dem Inntal, das durch Tirol führt. Weil dort aktuell eine Steinschlaggalerie errichtet wird, wird es immer wieder zu Behinderungen kommen. „Da ist mit keiner großen zeitlichen Ersparnis zu rechnen“, so Verkehrsexperte Kreipl.

Gotthard-Route: Wer sich für den Gotthard als Route in den Süden entscheidet, muss - mit einer Ausnahme - nicht nicht mehr mit Nachtsperren rechnen. Während der Sommerferien ist der Gotthard nachts nur vom 8. bis 12. September von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Auch im September und Oktober wird es weitere Sperrungen in diesem Zeitraum geben. Die Wochenenden sind jeweils nicht betroffen.

San-Bernadino-Route: Gute Nachrichten gibt es vom San-Bernhardino-Pass. Deutsche Autofahrer nutzen die Strecke vor allem um über die A7 und A96 ins Tessin, ins Piemont oder nach Italien in Richtung Mailand zu fahren. Die Wartungsarbeiten im Tunnel wurden im Juli abgeschlossen.

Gute Nachrichten gibt es von der Tauernautobahn

Tauernautobahn: Hier muss man immer mit Staus rechnen. Die Tauernautobahn A 10 ist laut ADAC Österreichs wichtigste Nord-Süd-Autobahnverbindung. Bis zu fünf Stunden standen die Autofahrer zu Beginn der Pfingstferien hier im Stau. Ob es wieder so schlimm wird? Grundsätzlich gibt es von der Tauernautobahn sehr gute Nachrichten für Urlauber und Urlauberinnen: Die Staufalle zwischen Golling und Werfen, wo zwei Jahre lang fünf Tunnel gleichzeitig saniert wurden, ist seit 26. Juni beseitigt. Dennoch bleibt der 6,8 Kilometer lange Tauerntunnel ein Nadelöhr. Während der Ferien müssen die Autofahrer mit längeren Staus rechnen, der Zeitverlust kann auch mehrere Stunden betragen.

Der ADAC rät zudem davon ab, über das Timmelsjoch oder den Stallersattel auszuweichen. Selbst im Sommer ist das Fahren durch steile Kurven erschwerlich.