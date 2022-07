Diese Tricks sollten Sie kennen: Das Geheimnis einer perfekten Sandburg

Tipps und Tricks für perfekte Bauwerke am Strand. Was ein Professor über das Mischungsverhältnis von Sand und Wasser herausgefunden hat. Und warum Wassergräben für die Sandburgen tückisch sein können.

Eine richtig große Burg in den Sand zu setzen ist gar nicht so einfach. Das weiß jeder, der es schon einmal versucht hat. Ab einer bestimmten Höhe bricht das Ganze nämlich mit schöner Regelmäßigkeit in sich zusammen. Nun kann man am Badestrand aber natürlich auch nicht auf große Bagger aus dem Straßenbau zurückgreifen oder auf motorgetriebene Rüttler, so wie es die professionellen Sandskulpturenbauer machen. Mit ein bisschen Gewusst-wie lassen sich aber dennoch erstaunlich hohe und schöne Burgen bauen.

Tipps für den Standort: Wer eine Sandburg bauen möchte, sollte sich zuerst einmal darüber informieren, ob das Bauen von Sandburgen am Strand überhaupt erlaubt ist oder bestimmten Beschränkungen unterliegt. Aus Gründen des Küstenschutzes kann es durchaus Einschränkungen geben. Ein Blick in die Bade- und Strandverordnung vor Ort lohnt sich also auf jeden Fall. Oft sind diese Vorschriften auch auf speziellen Schildern direkt am Strand angebracht. Am Fuß von seeseitigen Dünen sollte man ohnehin nicht buddeln, und natürlich sind auch Molen, Bootsanleger und andere Bauwerke tabu. Pflanzen, die am Strand oder in den Dünen wachsen, einfach auszureißen, geht ebenfalls nicht. Und wer zu nah am Wasser baut, darf sich nicht wundern, wenn sein Kunstwerk von den Wellen zerstört wird. Wichtig ist es, Ebbe und Flut zu berücksichtigen. Wie hoch das Wasser bei Flut steigen kann, lässt sich in der Regel am Spülsaum erkennen, also dem Bereich des Strandes, an dem das Wasser Strandgut wie Treibholz, Algen, Wasserpflanzen und Müll ablagert.

Der Fundament-Trick: Wie jedes ganz normale Haus sollte auch eine Sandburg über ein ordentliches Fundament verfügen. Den Untergrund kann man einfach durch Springen verfestigen oder aber auch mit dem Schäufelchen alles einigermaßen festklopfen. Das Fundament darf nicht zu nass oder zu trocken sein. Wie bei der ganzen Burg kommt es auch hier auf das richtige Verhältnis von Wasser und Sand an.

Der Mischungs-Trick: Sand eignet sich überhaupt nur als Baumaterial, weil das Wasser sogenannte Kapillarbrücken zwischen den einzelnen Sandkörnern aufbaut, die die winzigen Teilchen zusammenhalten. Zu wenig Wasser lässt nicht genügend Kapillarbrücken entstehen und bei zu viel des Guten löst sich das Ganze wieder auf. Der Geologe und Geograf Prof. Matthew Bennett von der britischen Bournemouth-Universität, den alle nur Professor Sandburg nennen, kennt das richtige Mischungsverhältnis. In seinen Forschungen hat er herausgefunden, dass ein Teil Wasser und acht Teile Sand am besten halten. Dann ist der Sand genau richtig und nicht zu trocken, aber auch noch nicht zu matschig. Wichtig ist, darauf zu achten, dass sich alles schön vermischt und das Wasser den Sand auch wirklich gleichmäßig gut durchfeuchtet. Notfalls sollte man den Sand schichtweise einfüllen und zwischen den einzelnen Lagen immer wieder Wasser hinzugeben. So lässt sich in der Regel eine homogenere Mischung herstellen.

17,66 Meter Höhe misst die „Größte Sandburg der Welt“ in Binz auf Rügen. Foto: Stefan Sauer, dpa (Archivbild)

Der Komprimier-Trick: Natürlich kann man einfach ordentlich viel Sand auf einen Haufen schippen und das Ganze dann mit dem Schäufelchen festklopfen. Es geht aber auch anders. Mit der richtigen Verfestigung lassen sich erstaunlich große Burgen bauen. Ein internationales Forschungsteam um Maryam Pakpour von der Universität Amsterdam hat herausgefunden, dass eine Sandsäule mit einem Durchmesser von nur 20 Zentimetern im Idealfall ganze zweieinhalb Meter hoch werden kann, ohne zu zerbrechen. Allerdings stopften die Forschenden den Sand dazu mit einem Wasseranteil von nur einem Prozent in eine lange Röhre, drückten dann von oben immer wieder ordentlich nach und entfernten schließlich die zwei Hälften der Röhre vorsichtig zu den Seiten hin. Am Strand geht das so natürlich nicht. Das muss es auch nicht, denn schließlich gibt es ja Eimer. Der Sand wird dazu einfach im richtigen Mischungsverhältnis mit Wasser in einen Eimer gefüllt und dort ordentlich festgedrückt. Mit einer Reihe derartiger Sandeimerbausteinen lassen sich beachtliche Höhen erzielen.

Deko-Tipps: Eine reine Sandeimerburg sieht in der Regel nicht ganz so hübsch aus, sodass Verzierungen angebracht sind. Die Zwischenräume zwischen den Sandeimerbausteinen lassen sich ganz einfach mit Sand verfüllen, was die Stabilität noch erhöhen kann und auch viel schöner aussieht. Als Dekoration eignen sich Muscheln, kleinere Hölzer, Steinchen und an Land gespülte Wasserpflanzen. Wer allerdings riesige Treibhölzer und große Plastikfolien verbaut und gigantische Steinhaufen aufschüttet, darf sich nicht wundern, wenn er Ärger mit den Behörden bekommt. Ohnehin ist ein Wassergraben, der die komplette Sandburg umgibt, viel ansprechender. Dabei ist zu bedenken, dass so ein Wassergraben die Stabilität des ganzen Bauwerks gefährden kann.

Der beste Tipp: Der beste Tipp ganz zum Schluss: Beim Sandburgenbauen immer schön locker und entspannt bleiben, denn schließlich soll es ja allen Beteiligten Freude bereiten. Besonders kleinere Kinder lieben die Tropfburg, die weder durch Schönheit glänzt, noch besonders groß ist, dafür aber jede Menge Spaß macht. Dazu einfach ein Matsch durch die Finger rieseln lassen und so versuchen, mehr oder weniger hohe Türme aufzutröpfeln. Wie das Ganze anschließend aussieht, ist eigentlich vollkommen egal: Hauptsache, es hat Spaß gemacht.