Wie drei Pionierinnen ihr "Strandbad 17" in Rimini zum Erfolg führten

Zwei Schwestern und ihre beste Freundin führten während der Pandemie ihr Bagno 17 zum Erfolg – als erste "Bagnine" in Rimini überhaupt. Zur Überraschung ihrer Kollegen.

Wie ein Herz war der Stein geformt, den Katia und Rossella Nobili und Barbara Fratti vor fünf Jahren an einem Strand in den Marken fanden. Sie malten die Anfangsbuchstaben ihrer Namen darauf, um ihr Vorhaben zu besiegeln: Eines Tages würden die zwei Schwestern und ihre Freundin etwas zusammen auf die Beine stellen. Nicht nur zum Zelten ans Meer fahren, wie sie es immer gemacht hatten, miteinander und mit ihren Kindern. Sondern zusammen arbeiten. Sie nahmen den Stein mit nach Hause. "Wir haben ihn noch, er ist wertvoll wie ein Diamant", sagt Katia. Glück gebracht hat er allemal: Seit dem Frühjahr 2020 betreiben Barbara, heute 53 Jahre alt, die gleichaltrige Katia und Rossella, 59 Jahre, alle drei aus Rimini stammend, das Strandbad 17.

Es ist der einzige von Frauen betriebene "Bagno" der Stadt, die mit fünfzehn Kilometern Strand und lebhaftem Nachtleben für adriatische Badefreuden steht wie kaum eine andere. Und das, obwohl sie auch römische Mauern, ein mittelalterliches Zentrum, einen Hafen und ein fabelhaftes Fellini-Museum besitzt. Denn auch der legendäre Regisseur war ein Sohn der Stadt.

Eigentlich gab es bereits einen männlichen Interessenten für Bagno 17. Dann kam die Pandemie. Niemand wusste, in welcher Form die Strandbäder im Sommer öffnen würden: mit achtzehn oder fünfzehn Metern Abstand zwischen den Liegen, womöglich zusätzlich mit Plexiglasscheiben voneinander getrennt? Würde da überhaupt jemand kommen? Der potenzielle Pächter machte einen Rückzieher. Katia, Rossella und Barbara hörten davon. "Unsere Freunde erklärten uns für verrückt", sagt Barbara. Die drei sahen es anders. So eine Gelegenheit! Und dann noch am Meer, das sie so liebten! Sie schlugen zu.

Strandurlaub an der Adria: In Rimini stehen die Liegen seitlich zum Meer

Die Schwestern führten zuvor je ein Fitnessstudio, Barbara betreute Kinder. Im Bagno würde sich all das als nützlich erweisen. Die eigenen Kinder, die gerade ihr Studium begannen oder schon studierten, halfen in den Ferien und an den Wochenenden. Dennoch gab es manchen unvorhergesehenen Moment. Zunächst für Rimini, denn die drei stellten ihre Liegen mit Meerblick auf. Das ist vielerorts üblich; in allen anderen Bädern Riminis stehen sie jedoch parallel zum Wasser. Die Kollegen schüttelten die Köpfe.

"Traditionell sind die Badebetriebe ein reines Männergeschäft", sagt Claudia Valentini , Sprecherin des Tourismusverbands der Emilia Romagna in Rimini. "Manchmal ist es ein Paar, das ein Strandbad betreibt, aber ganz überwiegend sind es Männer." Es ist auch eine Sache der Gewohnheit: Das erste Strandbad Italiens wurde 1843 in Rimini eröffnet, als nicht nur an der Adria Schirme schleppende und Badegäste betreuende Frauen schwer vorstellbar waren. Seither gehören Bagnini zum Badebetrieb wie der Sand zum Strand.

Nicht nur für Urlauber haben die Bagni, die Strandbäder, Bedeutung, sondern auch für die Einheimischen. Zwar darf jeder sein Handtuch am Spülsaum ausbreiten. Wer aber die Errungenschaften zivilisierten italienischen Badelebens nutzen will – Bar, Duschen, Umkleiden, Spiel- und Sportplätze, Liegen und Sonnenschirme –, muss sich in einem Bagno einmieten. Es gibt Bäder für Sportfans wie Riminis Bagno 26, für die LGBTQ-Community wie Bagno 27, Bäder für Familien mit viel Kinderprogramm und für Hundebesitzer. So ist es leicht, ein Bad fürs Leben oder einen Lebensabschnitt zu finden. Zugleich investiert die Stadt, um das Strandleben attraktiver zu machen. So wurde die Uferstraße während der Pandemie in den "Parco del Mare" umgewandelt, eine Zone für Fußgänger, Radler und E-Roller-Fahrer. Mit mediterraner Bepflanzung, Spiel- und Turnbereichen bildet der Parco del Mare ein dekoratives Bindeglied zwischen Stadt und Meer.

Bei ihrer ersten Strandbadbetreiber-Versammlung mussten die drei Bagnine stehen

Als Barbara, Katia und Rossella zum ersten Mal bei der Versammlung der Strandbadbetreiber erschienen, machten sie dennoch eine ähnliche Erfahrung wie Ursula von der Leyen, als sie beim Treffen von EU-Spitzenpolitikern in Ankara keinen Stuhl bekam. Jeder Platz war besetzt, die drei Bagnine mussten hinten im Saal stehen. Obwohl die Bewohner der Romagna als konservativ gesinnt gelten, war dies wohl vor allem der Verblüffung geschuldet.

"Anfangs fragten manche Kollegen, ob wir der Arbeit physisch gewachsen seien", erzählt Katia. Anstrengend sei es schon gewesen. Auch wenn ihr Bagno mit 150 Sonnenschirmen und maximal 400 Liegen nicht zu den größten in Rimini gehört, waren neue Abläufe zu lernen und viele Strandmöbel zu schleppen. "Ganz am Anfang habe ich einmal eine Liege getragen und bin gestolpert – das war natürlich wahnsinnig peinlich, und alle guckten", sagt Barbara.

Zudem ist die Arbeit mit dem Auf- und Abbauen des Strandmobiliars nicht getan. Die drei bieten Wassergymnastik, Strandlaufen, Yoga und Fitnesstraining an, organisieren für ihre Gäste Themenabende mit Beach-Volleyball, Strandtennis, Musik und Essen, am Wochenende halten sie Kaffee, Kuchen und Wassermelone bereit. Das bedeutet lange Tage bei heißen Temperaturen. Den drei Frauen macht es nichts. Katia: "Wir helfen einander, lachen viel und haben einfach Spaß."