Streiks an Flughäfen in Griechenland: Das müssen Reisende jetzt wissen

Für 24 Stunden bleiben die Flugzeuge in ganz Griechenland am Boden. Das könnte für so manche Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland zu Reisechaos führen, haben doch bereits in fünf Bundesländern die Osterferien begonnen. Grund dafür, dass die Flughäfen in dem beliebten Reiseland lahmgelegt werden ist, dass sich die griechischen Fluglotsen einem Generalstreik anschließen werden, zu dem die Gewerkschaft der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ADEDY aufgerufen hat.

Der Generalstreik sorgt am Mittwoch, dem 9. April, für weitgehenden Stillstand im Flugverkehr in Griechenland. Die griechische Fluglotsenvereinigung habe angekündigt, nur bestimmte Arten von Flügen an diesem Tag abzufertigen, beispielsweise medizinische sowie Rettungsflüge, humanitäre Hilfe, Militärflugzeuge oder Notfälle, wie die Athener Zeitung Kathimerini berichtet.

Streik an Flughäfen in Griechenland und Italien am 9. April

Zwar sei in der Vergangenheit die Teilnahme der Fluglotsinnen und Fluglotsen an Generalstreiks von Gerichten für illegal erklärt worden, doch es kam teilweise trotzdem dazu. So kam es Ende Februar schon einmal zu einem landesweiten Generalstreik, an dem sich das Flughafenpersonal beteiligte.

Wie die Gewerkschaft ADEDY auf ihrer Webseite erklärt, geht es bei dem Generalstreik darum, für die Bekämpfung der Wohnungskrise, die Erhöhung der Reallöhne und die Wiedereinführung des 13. und 14. Monatsgehalts zu demonstrieren. Auch Kundgebungen sind am 9. April geplant.

Streiks an griechischen Flughäfen: Was gilt für Reisende?

Aus mehreren Medienberichten geht zudem hervor, dass auch in Italien an diesem Mittwoch einige Flüge von Verspätungen oder Streichungen betroffen sein könnten, da das Kabinenpersonal der Airline EasyJet ebenfalls streike. An großen Flughäfen soll es demnach zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr zu einer vierstündigen Arbeitsniederlegung der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, berichtet die Plattform Travel and Tour World (TTW). Verschiedene Gewerkschaften hätten dazu aufgerufen und forderten bessere Löhne und Arbeitsbedingungen, heißt es in dem Bericht. Betroffen sein dürften demnach besonders Flugverbindungen von und nach Mailand und Neapel, die als wichtige Drehkreuze für Reisende gelten, die in den Osterferien Richtung Süden fliegen wollen.

Was gilt nun für Reisende, deren Flüge von den Streiks betroffen sind? Wie das Portal reisereporter.de berichtet, müssen die betroffenen Fluggesellschaften oder Reiseveranstalter über Streiks informieren. Flugreisende in der EU seien auch durch die europäische Fluggasrechteverordnung geschützt. „Bei Verspätungen ab drei Stunden oder Flugausfällen besteht Anspruch auf eine alternative Beförderung oder, ab fünf Stunden, auf eine kostenlose Stornierung“, wird in dem Bericht erklärt.

Generell gilt, dass sich Passagiere auf den Webseiten der Airlines und Flughäfen informieren sollten, ob ihre Flüge von einem Streik betroffen sind. Zudem können die Servicestellen der Fluggesellschaften kontaktiert werden.

In den Bundesländern Bremen, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen laufen die Osterferien bereits seit dieser Woche. Zuletzt hatte es auch Flughafenstreiks in Deutschland gegeben.