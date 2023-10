Unterirdisch auf der Flucht: Von Ost- nach West-Berlin

Von Laura Gastl - vor 54 Min. Artikel anhören Shape

Als Berlin geteilt war, hatten die Menschen findige Ideen. Sie flüchteten durch die Kanalisation, das U-Bahn-System und selbst gegrabene Tunnel von Ost nach West.

Es ist ein unscheinbares Häuschen an der Badstraße, Ecke Hochstraße, nahe der Haltestelle Gesundbrunnen in Berlin. Flachdach, seitlich von Efeu überrankt, Gittertüre. Diese öffnet sich und dann steht da ein Mitarbeiter des Vereins Berliner Unterwelten in neongelber Warnweste, auf Brusthöhe das Wappen der Hauptstadt mit dem Bären. Er hält eine Taschenlampe in der linken Hand. Und schon geht es einige Stufen hinab in die Tiefe und zurück in die Vergangenheit in ein geteiltes Berlin, ein geteiltes Deutschland. In eine Zeit, in der Ost-Berliner Bürgerinnen und Bürger versuchten, unterirdisch in den Westen zu gelangen. Durch das U-Bahn-Netz, durch die Kanalisation und durch selbst gegrabene Tunnel.

Seit 33 Jahren gibt es den Tag der Deutschen Einheit, seit 15 Jahren Tour M "Unterirdisch in die Freiheit" der Berliner Unterwelten. "Das M steht für Mauer", sagt Dietmar Arnold, hauptamtlicher Vorsitzender und Mitbegründer des Vereins. Helle Schiebermütze, weiß-gräulicher Dreitagebart, neongelbe Weste wie sein Mitarbeiter, der eben die Gittertür geöffnet hat. Arnold bezeichnet sich selbst als "Insulaner", also West-Berliner, in Zeiten der Teilung umringt von DDR-Gebiet. Für den heute 58-Jährigen ein großer Unterschied zum Rest von Westdeutschland. Er wird an diesem Tag als Guide die Führung übernehmen.

