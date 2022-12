Auf der Suche nach dem besten Schnee der Welt in Osttirol

Von Verena Mörzl - 11:30 Uhr Artikel anhören Shape

Auf der Suche nach dem besten Schnee der Welt führt der Weg erstaunlicherweise ins Defereggental nach Österreich. Allerdings muss man den richtigen Zeitpunkt erwischen und einige Mühen auf sich nehmen.

Na sicher lässt sich in Osttirol bis ins Frühjahr herrlich auf präparierten Pisten ins Tal brettern. Noch dazu in atemberaubender Kulisse. Das ist dort eben so. Umgeben sind Wintersportler und Wintergenießer von Österreichs höchsten Dreitausendern, nicht unbedingt von vielen anderen Menschen. Abseits der Piste locken Touren auf Schneeschuhen, Kaiserschmarrn in urigen Hütten und Stille. Oder aber man vergeigt die einzig wirkliche Mission des Winterurlaubs. Wenn der Schnee nicht will, muss man so manche Strapaze eben über sich ergehen lassen. Oder? Was lernt man daraus? Das nächste Mal vielleicht ein wenig früher den besten Schnee der Welt suchen …

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .