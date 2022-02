Im Abseits der großen Skischaukeln: Schwaz setzt auf die guten alten Zeiten

Schneller, höher, weiter? Die Tiroler Region Schwaz hat mit dem modernen Wintertourismus nicht viel am Hut und wirbt mit dem Slogan „Winter wie einst“. Aber wie geht das denn?

Wintersportler wissen für gewöhnlich, was sie wollen: viele Pistenkilometer, schnelle Lifte und Schneesicherheit trotz Klimawandel. Um Alpengegenden, die da nicht mitzuhalten versuchen, machen sie einen weiten Bogen. Ein schwerer Fehler. So viel Spaß macht es ja auch nicht, Berghänge hinunterzurutschen, die mit Natur nur noch eine entfernte Ähnlichkeit haben, nur um sich gleich darauf in überfüllten Seilbahnkabinen wieder nach oben schaufeln zu lassen. Corona lässt das alles noch absurder erscheinen. Warum also den Winter nicht mal wieder als das erleben, was er einmal war – die Jahreszeit der Stille. Entschleunigung im touristischen Niemandsland, statt Pistengetümmel, Dauerbeschallung und Partystimmung! In Schwaz etwa, wo man mit dem Slogan „Winter wie einst!“ wirbt.

Schwaz? Wo ist das denn? Auch wir hatten uns dies zunächst gefragt! Dabei ist jeder schon zig Mal im Eurocity oder im Auto durch die breite Inntal-Furche gebraust – auf dem Weg in die Tiroler Skistationen oder nach Italien. Und das, ohne sich jemals Zeit für einen Abstecher in die einstmals zweitgrößte Siedlung Österreichs genommen zu haben – eine Metropole des Silber-Bergbaus, der die Fugger nur noch reicher gemacht hatte.

Die meisten brausen auf der Autobahn durch das Inntal und an der Silberstadt Schwaz vorbei. Die Silberminen haben die Stadt einst reich gemacht. Die Augsburger Handelsdynastie Fugger besaß übrigens die Schürfrechte. Foto: Fitzthum

Das „Winter wie einst“-Programm scheint sich tatsächlich auch zu erfüllen: Es schneit seit Stunden dickste Flocken, die ganze Talsohle hat sich in Weiß gehüllt, lautlos gleiten Autos über Fahrbahnen, die kaum noch als solche zu erkennen sind. Für Andreas Jenewein eine gute Erinnerung daran, dass Schneefall einmal die Vorbedingung für Wintersport war: „Heute hingegen kann man es nicht abwarten, ersetzt Frau Holle durch Schneekanonen und lässt die Leute notfalls auch auf schmalen Kunstschneebändern durchs Grüne wedeln“, sagt der Obmann des Tourismusverbands Silberregion Karwendel, zu der neben Schwaz noch weitere elf Gemeinden gehören. Der Mann mit der weißen Brille macht keinen Hehl daraus, dass er solche „über die Natur hinausgehende künstliche Inszenierungen“ ablehnt: „Wir sind stolz darauf, die Leerstelle im Tiroler Tohuwabohu zu sein“, ergänzt er nach einer kleinen dramatischen Pause: „Bei uns finden Sie noch das echte Tirol, eines, das sich seinen Eigensinn bewahrt hat und sich nicht dem Diktat der Wintersportindustrie unterwirft.“

Dass das ernst gemeint ist, ist zwischen Jenbach und Hall leicht zu erkennen. Statt wuchernde Ski-Arenen findet man hier gerade mal fünf „Kleinstskigebiete“ mit Teller- und Bügelliften. Zwar stehen auch hier ein paar Schneekanonen im Gelände, sie kommen aber erst dann zum Einsatz, wenn Frau Holle bereits eine solide Naturschneegrundlage geliefert hat. Einen Superlativ hat man dennoch zu bieten: die größte Dichte an Rodelbahnen in ganz Österreich – insgesamt 15 Stück, darunter die mit 9 Kilometern längste Nordtirols.

Das Karwendelgebirge ist eines der größten Schutzgebiete Tirols

Am nächsten Morgen scheint die Sonne. Wir machen das Naheliegendste und leihen uns Schneeschuhe. Für Gäste, die mindestens fünf Tage bleiben, ist das gratis. Mit dem Bus geht es nach Weerberg hinauf, das sich 300 Meter über der Talsohle auf einer Geländekante sonnt. Von hier oben betrachtet hat die berüchtigte Transitschneise all ihren Schrecken verloren. Mit seiner A12, seiner Eisenbahnlinie, dem hoffnungslos begradigten Fluss und den vielen Gewerbeflächen hat das Inntal jetzt den friedlichen Charme einer Spielzeuglandschaft. Dahinter türmen sich die wilden Felsengipfel der Karwendelkette auf, eines der größten Schutzgebiete des Landes.

Aber auch auf unserer Seite, in den Tuxer Voralpen, finden sich keine Fremdkörper in der Landschaft – weder Seilbahn- noch Strommasten und Großparkplätze. An der Talstation des Hüttegg-Lifts steht nur ein halbes Dutzend Autos.

Auf Winterwanderwegen geht es durch verschneite Wälder in der Karwendelregion, die immerhin ein Superlativ zu bieten hat: die größte Dichte an Rodelbahnen. Foto: Fitzthum

Schritt für Schritt tappen wir nun tiefer und tiefer in den Taleinschnitt des Nurpensbachs hinein, vorbei an den letzten Ferienhäusern, Höfen und Feldscheunen, abwechselnd auf die kleinen Weiler am Gegenhang und die Fastdreitausender am Talende blickend. Im stahlblauen Himmel kreist ein Steinadlerpaar.

Beim Rückweg ins Skigebiet treffen wir auf einen bestens präparierten Winterwanderweg, packen die Schneeschuhe auf den Rucksack und passieren wenig später eine verlockend menschenleere Skipiste. Was hier noch stattfindet, gibt es sonst kaum noch: Skifahren in der Natur, statt in einem Industriegebiet des Wintersports, in dem die Natur mit Riesenmasten, Beschneiungsanlagen und Speicherteichen verschandelt ist.

Mit dem Shuttlebus nach Grafenast

Christoph Schiffmann, der Wirt des beliebten Aussichtslokals an der Talstation, wird uns wenig später die Kennzahlen des Skigebiets nennen: ein Schlepplift, 1,2 Kilometer Pisten, 70 bis 120 verkaufte Liftkarten am Tag. Viele nutzen den Schlepper aber nur einmal. Es sind Tourengänger, die zum Nonsjöchel oder zum 2500 Meter hohen Gilfert aufsteigen, bevor sie die Felle abnehmen und sich ins Tiefschneevergnügen stürzen.

Den einzigen Sessellift gibt es ein Seitental weiter. Weil die beiden unteren Sektionen der Kellerjoch-Bahn längst abgebaut sind, muss man von Schwaz aus nun eine halbe Stunde mit dem Shuttlebus nach Grafenast hinauffahren. Hier oben, auf 1300 Metern, findet sich die größte Hoteldichte der „Silberregion“ – genau drei Betriebe! Im Skigebiet ist schon etwas mehr los, immerhin erreicht man auf dem rustikalen Zweiersessel fast die 2000- Meter-Marke, und außerdem gibt es noch ein paar Schlepplifte. Geld kann man mit derart bescheidenen Skigebieten natürlich nicht verdienen. Sie gelten aber als wichtige Freizeitangebote für Einheimische und Gäste, sodass die Gemeinden die Defizite gerne ausgleichen. Da die Region durch Weltkonzerne wie Swarovski, Darbo und Tyrolit ziemlich wohlhabend ist, kann man sich solchen Luxus aber leisten.

Die Familie Fugger hatte in Schwaz zeitweise ihren Firmensitz

Von Luxus zu sprechen wäre im Blick auf das Mittelalter sicher falsch. Dennoch erlebte Schwaz Ende des 15. Jahrhunderts einen Aufschwung, der seinesgleichen suchte. Man hatte die reichsten Silberminen Europas entdeckt und das Edelmetall auszubeuten begonnen. Innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten wuchs die Einwohnerzahl des vormaligen Bauerndorfs auf mehr als 20.000. Zeuge dieser glänzenden Epoche ist die größte gotische Hallenkirche Österreichs, die noch heute mit den originalen Kupferschindeln eingedeckt ist. Nicht weniger stolz sind die Schwazer auf das opulente Rathaus von 1509 und das 1525 erbaute Fuggerhaus. Da die Augsburger Handelsdynastie den Habsburgern mit Krediten aushalf, erhielten sie als Gegenleistung die Schürfrechte. Anton Fugger leitete den Weltkonzern des Mittelalters sogar zeitweise von Schwaz aus. Klar, dass er sich den Luxus leisten konnte, von dem der Prachtbau oberhalb der Altstadt zeugt.

In Grafenast gönnen wir uns auch einen Luxus: Die Familie Unterlechner betreibt hier ein Bio-Hotel, das auf einem beachtlichen kulinarischen Niveau angekommen ist. Chefkoch Peter Unterlechner ist dennoch nicht ganz zufrieden. Für den sanfttouristischen Sonderweg der Silberregion fehle nach wie vor die „kritische Zahl von Mitstreitern“. Zu viele würden immer noch auf die Tiroler Erfolgsdestinationen schielen, statt sich die Qualitäten der eigenen Region zunutze zu machen. „Die mächtigen Bergbahnimperien haben viel Geld ins Land gebracht, mit dem Ausverkauf der Natur aber auch einen hohen Preis bezahlt. Statt noch mehr zu zerstören, müssen wir klug sein und auf einen schonenden Umgang mit unserem Kapital setzen“, sagt Niederlechner. Und auf den „Winter von einst“ hoffen.