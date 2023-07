Glamping-Premiere am Gardasee: Wie campt es sich eigentlich glamourös?

Von Lara Voelter - 11:36 Uhr Artikel anhören Shape

Mein Zelt, meine Klimaanlage, meine Luxusmatratze: Camping ist heute mehr Komfort als Askese. Das liegt am Trend zum Glamping. Unsere Autorin hat den Test gemacht.

Der größte Luxus beim letzten Campingurlaub: eine mit heißem Wasser gefüllte Trinkflasche als Wärmflaschen-Ersatz. Für Nächte, in denen weder der dickste Pullover samt Jacke genügte noch der kälteresistente Schlafsack. Allerdings nicht in Italien und nicht im Sommer. Diesmal das Kontrastprogramm: Nächte, in denen sogar der dünnste Pullover zu Hause hätte bleiben können. Und Tage, an denen die Klimaanlage immer wieder surrt. Für ein verlängertes Campingwochenende dem Alltag entfliehen – Rollkoffer statt Rucksack. Und auch sonst mit mehr Komfort als für gewöhnlich beim Zelten.

Heute sind Campingplätze Teil eines Prozesses, den man durchaus als Gentrifizierung bezeichnen kann. Sie passen sich an die höheren Ansprüche der Gäste an. Zwei-Personen-Zelte, in denen man eng zusammenrückt? Sieht man auf Zeltplätzen nicht mehr so häufig, zumindest nicht reihenweise. Camping im klassischen Sinn weicht immer mehr dem Zelten mit einem gewissen Luxustouch. Diese Art des Urlaubs hat sich seit einigen Jahren etabliert. Und es gibt sogar einen eigenen Begriff dafür: "Glamping". Der Wortmix kommt aus dem Englischen und setzt sich aus "glamorous" und "camping" zusammen. Seit 2016 steht die Wortneuschöpfung im Oxford Dictionary. Doch ist Glamping auch wirklich glamourös? Auf zum Selbstversuch an den Gardasee.

