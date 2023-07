Schluss mit dem Geratter: In Dubrovnik müssen Rollkoffer getragen werden

Millionen Reisende rattern und rollen mit ihren Trolleys laut durch die Städte. Dubrovnik zieht nun die Reißleine. Warum der Amerikaner Bernard Sadow das Problem ins Rollen brachte.

Wie würde sich das Reisen wohl ohne Bernard Sadow anfühlen? Auf jeden Fall schwerer, die Arme wären ausgeleiert, die Rücken krumm, die Mienen erschöpft vom Kofferschleppen. So k.o. eben, wie sich Bernard Sadow fühlte, als er sich 1972 mit dem Gepäck seiner Familie am Flughafen von Puerto Rico abmühte. Da kam in seinem Kopf etwas ins Rollen und Sadow, glücklicherweise Vize-Präsident eines amerikanischen Koffer- und Mantelherstellers, erfand das Rad für Reisende neu: den Trolley.

Millionen rattern und holpern seitdem mit ihren Koffern auf Rädern durch die Städte dieser Welt, ziehen lässig ein flottes Sadow-Nachfolgermodell hinter sich her, lassen andere darüberstolpern oder rauben Anwohnern bei ihrer späten Anreise den Schlaf: kadong-kadong-kadong …

In Dubrovnik ist die Kofferstrafe wieder vom Tisch

Doch nun sollen Reisende zumindest in Dubrovnik ins Prä-Sadowsche-Zeitalter zurückversetzt werden. Die kroatische Küstenstadt, die seit der Games-of-Thrones-Verfilmung von Touristenmassen und deren Koffern überrollt wird, bittet ihre Gäste in einem Video darum, keine Trolleys mehr über das Kopfsteinpflaster – kadong – der Altstadt zu ziehen. Zu groß die Lärmbelästigung für die Anwohner. Zwischenzeitlich sollte diesen gepäckrollernden Reisenden gar eine Geldbuße verpasst werden. Das wäre aber dann doch zu schwer wiegend gewesen. Laut Bericht der kroatischen Zeitung Jutarnji soll es ab November in Dubrovnik Aufbewahrungsstellen geben, an denen Touris ihre Koffer abgeben können. Die Stadt besorgt den kostenlosen Gepäcktransport zur Unterkunft. Könnte sich so das Reisen der Zukunft anfühlen? Leichter, freier? Bernard Sadow hätte seine Freude daran.

