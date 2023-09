Gotthard-Tunnel gesperrt wegen 25 Meter-Riss an der Decke!

Der Gotthard-Tunnel ist bis voraussichtlich Ende der Woche voll gesperrt. Was passiert ist und worauf Sie achten müssen, lesen Sie in diesem Artikel.

Bereits jetzt ist der Gotthard-Tunnel für den Zugverkehr gesperrt, nun trifft es auch Autofahrer. Was passiert ist und wann Sie mit dem Auto wieder durch den Tunnel fahren können, lesen Sie in diesem Artikel.

Gotthard-Tunnel: Warum ist der Tunnel gesperrt?

Bereits am vergangenen Sonntag musste der Gotthard-Tunnel aufgrund "eines technischen Defekts an der Zwischendecke" für Autos und andere Fahrzeuge gesperrt werden, heißt es in einer Mitteilung des Schweizer Bundesamts für Straßen (Astra). Am nördlichen Portal des Tunnels hatten sich Bauteile von der Decke gelöst und fielen auf die Fahrbahn. Nachdem dies bei der Kantonspolizei gemeldet wurde, sperrte diese den Gotthard-Tunnel in beide Richtungen.

Sage und schreibe 25 Meter lang soll der Riss an der Zwischendecke des Gotthard-Tunnels sein. Entsprechende bauliche Maßnahmen seien laut Astra bereits ergriffen worden. Experten gehen von Spannungsumlagerungen im Gebirge als Ursache für den Riss aus.

Übrigens: Reisende die mit dem Zug durch den Gotthard-Tunnel fahren wollen, müssen auf eine andere Route ausweichen.

Gotthard-Tunnel: Bis wann ist der Tunnel für Autos gesperrt?

Wie das Schweizer Bundesamt für Straßen (Astra) mitteilt, soll der Tunnel bis Ende der Woche für den Verkehr gesperrt sein. "Das ASTRA geht heute davon aus, dass der Gotthard-Strassentunnel noch in dieser Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden kann", heißt es dazu in einer Mitteilung.

Gotthard-Tunnel: Welche alternativen Routen gibt es?

Bis der Verkehr wieder freigegeben ist, müssen Reisende größere Umwege in Kauf nehmen. Der ADAC rät dazu, auf den Gotthardpass oder die San-Bernardino-Route A13 Chur – Bellinzona auszuweichen. Pkw mit Campinganhängern sollten auf letztere Option ausweichen. Hier müssen Reisende allerdings beachten, dass der San Bernadino Tunnel in manchen Nächten gesperrt ist. Insgesamt verzögert sich die Fahrt auf beiden Routen um etwa 60 Minuten.