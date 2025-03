Ritterlich wohnen auf der Burg Derneck in der schwäbischen Alb

Wie war es wohl im Mittelalter auf einer Burg zu leben? Jeder, der gerne Ruinen und ähnliche alte Gemäuer erkundet, hat sich das schon einmal gefragt. Wo war die Küche, wo waren die Schlafgemächer, wo aß man? Wie fühlte es sich an, erhaben über den Städten und Tälern zu leben und morgens mit Blick auf den mächtigen Bergfried aufzuwachen?

Wer zumindest so ein kleines bisschen in das Burgleben eintauchen will, der kann dies im großen Lautertal auf der Schwäbischen Alb tun. In der Burg Derneck aus dem Jahr 1340, die wildromantisch und umgeben von Grün, direkt an einigen wunderbaren Wanderrouten liegt, kann man übernachten. Der schwäbische Albverein hat im ehemaligen Försterhaus der Burg mit leidenschaftlicher Freiwilligenarbeit ein Wanderheim erschaffen, das insgesamt 41 Personen unterbringen kann. Beginnend vom 6-Bett-Zimmer bis hin zum Matratzenlager mit 10 Betten ist alles vorhanden. Die Burg ist also eher für Familien oder Gruppen geeignet. In der vollausgestatteten Küche kann man sich selbst versorgen und in der Stube mit Kachelofen gemütliche Stunden verbringen. Die Bäder sind nur wenige Schritte entfernt im Burghof zu finden.

Luxus kann man hier nicht erwarten, aber den gab es im Mittelalter schließlich auch nicht! Die urige Burgschänke wird von Mitte März bis Mitte November ehrenamtlich betrieben und lockt mit leckerem Hausmacherkuchen und kleinen Speisen. Nur wenige Gehminuten entfernt am Fuße der Burg, findet man zudem einen weitläufigen Spielplatz und eine Grillstelle. Perfekt also, um etwas die Seele baumeln zu lassen und den Alltag einfach mal zu vergessen.

Burg Derneck,Schlosshalde 1, 72534 Hayingen-Münzdorf, Anmeldungen für Wanderheim und Burgschänke: Tel. 0152/37195365 oder burg-derneck@web.de, https://burgderneck.albverein.eu Preise pro Nacht und Person 10 Euro, zuzüglich einmalig 4 Euro für Bettwäsche und 2 Euro für Endreinigung.