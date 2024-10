Hüttenromantik in Saalbach bei der Weltmeisterin Vali Höll

Abgeschieden in den Bergen bei Saalbach liegt der Almgasthof Spielberghaus. Die Hütte lockt Sommer wie Winter sportlich aktive Besucherinnen und Besucher, die den Abend gern in der urig-alpinen Bergatmosphäre auf gut 1300 Metern Höhe ausklingen lassen wollen.

1946 wurde das Spielberghaus erbaut. Den Kuhstall gibt es längst nicht mehr, stattdessen kommen Übernachtungsgäste in den Hüttenzimmern unter – auch Familienräume für bis zu vier Personen hat das Spielberghaus im Angebot. Die Einrichtung: bergmäßig rustikal und gemütlich, mit dunklem Holz und kariertem Stoff.

Dieser Bikepromi ist im Spielberghaus zu Hause

Mountainbiker treffen im Spielberghaus mit etwas Glück auf einen echten Promi ihrer Zunft: Valentina Höll. Die Tochter des Betreiber-Ehepaares hat in der Disziplin Downhill schon mehrere Weltmeistertitel und Weltcupsiege eingefahren. Für Mountainbiker ist das Spielberghaus nicht nur ein schöner Ausgangspunkt für Erkundungen Radsportreviers im „Home of Lässig“ (wie sich die Region Saalbach Hinterglemm ganz bescheiden selbst nennt), es erfüllt mit einer kleinen Werkstatt und großem Fahrradraum auch alle weiteren Anforderungen.

Icon Vergrößern Rustikal-gemütlicher Hüttenflair zeichnet die Zimmer im Spielberghaus aus. Sie sind für bis zu vier Personen ausgelegt. Foto: Sammlung Spielberghaus Icon Schließen Schließen Rustikal-gemütlicher Hüttenflair zeichnet die Zimmer im Spielberghaus aus. Sie sind für bis zu vier Personen ausgelegt. Foto: Sammlung Spielberghaus

Im Winter lockt die drei Kilometer lange Naturrodelbahn. Tourengeher können mit ihren Skiern direkt am Spielberghaus aufbrechen, aber auch die rund 400 Pistenkilometer des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn befinden sich in erreichbarer Nähe. Abends geht es dann auf den Skiern direkt zurück ins Spielberghaus, wo man die müden Knochen in der Panoramasauna oder im Hot Pot ausruhen kann. In der Wintersaison ist die Anfahrt zum Spielberghaus allerdings nur mit Pistenraupe oder Skidoo möglich – die Abholung im Tal ist für Gäste natürlich inklusive.

Kulinarisch werden die Gäste im Spielberghaus mit einem gut ausgestatteten Frühstücksbuffet und einem Drei-Gang-Menü bestens versorgt – vegetarische Alternativen gibt es immer, vegane auf Anfrage.

Spielberghaus, Spielbergweg 207, 5753 Saalbach, Österreich. Tel. 0043/ 65417253, www.spielberghaus.at, Zimmer ab 209 Euro.