Großer Bahnhof im Schlafwagen

Hotel mal ganz anders: Das Ravensburger Spieleland lockt mit Übernachtungen in einer riesigen Spielzeug-Eisenbahn.

Die Kinder können ihr Glück kaum fassen: Sie dürfen zwei Tage ins Ravensburger Spieleland und die Nacht dazwischen auch noch in der Lok einer überdimensionalen Spielzeug-Eisenbahn verbringen. An sie reihen sich 19 bunte Schlafwagen, die genauso aufgebaut sind wie die Lok: Unterm Dach gibt es ein zwei mal zwei Meter großes Bett, das als Familienbett ausgelobt wird – aber das muss man unruhig schlafenden Kindern ja nicht verraten. Stattdessen klappt man ihnen einfach die beiden Sitzbänke im vorderen Bereich des Waggons aus. Dass deren Auflagen ein gutes Stück dünner sind als die Matratzen im Bett, fällt nach einem Tag im Freizeitpark im besten Fall nicht mehr groß auf.

Im Feriendorf Ravensburger Spieleland kann rund um die Uhr gespielt werden

Zum Feriendorf gehört außerdem ein Spielplatz, der auch nach Schließung des Parks noch zugänglich ist und wer dann immer noch nicht müde ist, kann am Klapptisch drinnen im Waggon oder an einer der Sitzgruppen draußen noch die Spiele testen, die im Feriendorf verliehen werden. Zum Zähneputzen, Duschen und auf die Toilette geht’s ins Badehaus direkt nebenan. Unterm Bett ist Platz für Koffer und Co. und eine Steckdose für den in weiser Voraussicht mitgenommenen Ventilator – ohne wäre der Schlaf an diesem heißen Tag ein Saunawagen – gibt es auch.

Und wer nicht im Hochsommer zusteigt, braucht auch nicht zu frieren oder Kohlen zu schippen, sondern kann einfach die Infrarotheizung einschalten. Die Kinder sind sich jedenfalls einig: Die Nacht in der Lok war ganz großer Bahnhof.

Kontakt: Ravensburger Spieleland, Am Hangenwald 1, 88074 Meckenbeuren, Tel. 07542/4000, www.spieleland.de, ab 180 Euro pro Waggon

