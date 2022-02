Andalusien

12:00 Uhr

Unbekanntes Andalusien: Unterwegs im Reich des grünen Goldes

Die Castillo in Baños de la Encina beeindruckt schon allein durch seine schiere Größe.

Plus Jaén ist eine von acht Provinzen Andalusiens und bei Reisenden meist unbekannt. Dabei gibt es hier im Hinterland jede Menge Olivenöl, gutes Essen und eine wilde Natur.

Von Markus Bär

Santiago Calvo hält das kleine Becherchen ins Licht der spätnachmittäglichen Sonne, schwenkt das Gefäß hin und her, unterzieht es einem prüfenden Blick, nimmt eine Nase – wirkt ganz so wie ein Winzer, vertieft in die Magie eines südlich gereiften Weines. Doch das Produkt ist nicht etwa weiß, rosé oder rot. Es ist grün. Und grünen Wein gibt es natürlich nicht. Doch im Herzland des grünen Goldes wird dem Erzeugnis der Region eine Liebe und Aufmerksamkeit entgegengebracht, die der auf einem altehrwürdigen Weingut um nichts nachstehen würde. Santiago prüft sein frisch gepresstes Olivenöl aus Jaén.

