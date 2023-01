Ungarn

17.01.2023

Wie Budapests moderne Köche viele „grüne“ Michelin-Sterne sammeln

Einmachgläser nicht nur als Deko: Fermentiertes Gemüse spielt in der Küche des Budapester Sterne-Lokals „Salt“ eine ausschlaggebende Rolle.

Plus Gleich acht Sterne verlieh der Guide Michelin an Budapester Restaurants. Welche Rolle dabei die Rückbesinnung auf traditionelle, ungarische Rezepte spielt.

Von Sven Rahn

Anna Niszkács strahlt vor Freude. Noch immer. Man muss sie nur auf diesen Anruf ansprechen. Vor ein paar Wochen hat die 39-Jährige die Nachricht von der Redaktion des Guide Michelin erhalten: Ihr Restaurant Onyx Mühely in Budapest wurde mit dem Grünen Stern für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Jetzt sitzt die Geschäftsführerin mit ihrem zwölf-köpfigen Team am runden Tisch und stößt an – mit Sauska Brut Nature, einem Cuvée aus Chardonnay, Pinot Noir und der autochthonen Rebsorte Furmint, den das Weingut aus Tokaj eigens für das Restaurant entwickelt hat.

