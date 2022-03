Bayern für Überflieger: Eine Zeitreise in der Pfauengondel

TimeRide in München ermöglicht seinen Besuchern eine ungewöhnliche Zeitreise durch Bayern. Nach einer Corona-Pause hat die virtuelle Attraktion nun wieder geöffnet.

TimeRide heißt das Unternehmen, das Besuchern einen Ritt durch die Zeit ermöglicht – dank Virtual Reality. Allerdings muss man schon wissen, dass sich hinter der Adresse Tal 21 in München eine Art Zeitmaschine verbirgt. Acht Monate war sie wegen Corona lahmgelegt, seit Juli 2021 aber können Besucher wieder virtuell übers schöne Bayernland fliegen.

Also nichts wie hinein in den schwebenden Pfauenwagen unter dem Heißluftballon, den der Kini womöglich geplant, aber nie gehabt hat. Moderne Technologie macht’s möglich. Ich bin neugierig, was mich da so alles erwartet.

Eine Geheimtür entführt in die Frühgeschichte Bayerns

Aber bevor Georg Aloisius Linnebach die Zeitreisenden in die Pfauengondel einlädt, sehen wir in der geheimen Bibliothek der Familie alle Stationen unserer Reise. Sie erscheinen wie von Zauberhand skizziert auf den vormals weißen Buchseiten. Erst danach öffnet sich die Geheimtür ins Zentrum der Zeitreise. Wir nehmen auf samtenen Stühlen Platz, wo schon die VR-Brille bereitliegt. Und los geht’s zurück in die Frühgeschichte des Bayernlandes.

Unser Begleiter mit der sportlichen Fliegerkappe und dem Oberlippenbärtchen steuert das Gefährt so flott, dass mir Hören und Sehen vergeht. Vielleicht hätte ich vorher doch nicht zwei Tassen Kaffee trinken sollen. Vor allem in den Kurven und wenn die Pfauengondel durch den Zeittunnel düst, wird mir flau im Magen und ich fühle mich eher wie in der Achterbahn statt wie in einer Ballon-Gondel. An Linnemann ist offensichtlich ein Rennfahrer verloren gegangen.

Hinein in das Augsburg der Fugger

Und so düsen wir durch die Zeiten, kurven über den Limes, sehen Bamberg zur Zeit des Dombaus und das Augsburg der Fugger, die erste Bahnfahrt zwischen Nürnberg und Fürth und die Fürstenhochzeit auf der Münchner Theresienwiese, die zum Vorläufer des Oktoberfests wurde. Am Ende dreht Linnemann noch einmal voll auf und rast mit unserer Gondel unter der Marienbrücke hindurch direkt auf Ludwigs Märchenschloss Neuschwanstein zu. Und während ein Feuerwerk den Nachthimmel verzaubert, komme ich in der Gegenwart an, etwas benommen aber um einige interessante Eindrücke reicher.

Lesen Sie dazu auch

Auch das heutige München lässt sich aus der Luft bestaunen. Dazu muss man nur in einen der überdimensionalen Pfauenwagen im Foyer steigen und sich acht Minuten lang über die Dächer der Landeshauptstadt tragen lassen. Dank der VR-Brille bekommt man nicht nur Einblicke in die Hinterhöfe der Innenstadt, man kann auch das Oktoberfest erleben, wenn der Pfauenwagen wie ein Ballon über die Theresienwiese mit ihren Fahrgeschäften und Bierzelten schwebt.

Das sollten Sie wissen:

Adresse TimeRide München, Tal 21, nahe Marienplatz,Tel. 089/26010116, E-Mail: muenchen@timeride.de, www.timeride.de/muenchen

TimeRide München, Tal 21, nahe Marienplatz,Tel. 089/26010116, E-Mail: muenchen@timeride.de, www.timeride.de/muenchen Öffnungszeiten Do. bis So. 11 bis 19 Uhr (letzte Tour um 18 Uhr). Die Zeitreise dauert rund 45 Minuten. Danach kann man noch das Making-Off des Films anschauen.

Do. bis So. 11 bis 19 Uhr (letzte Tour um 18 Uhr). Die Zeitreise dauert rund 45 Minuten. Danach kann man noch das Making-Off des Films anschauen. Tickets Die Zeitreise kostet 16,50 Euro, ermäßigt 13,50 Euro. Der VR-Flug über München kostet 3,50 Euro.