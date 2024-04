Urlaub am Gardasee: Das sind die 3 schönsten Orte

Zum ersten Mal am Gardasee und keine Ahnung, wo es hingehen soll? Wir stellen die drei schönste Ort vor!

Der Gardasee gehört zu den liebsten Urlaubszielen von Touristen aus Deutschland. Hier gibt es traumhafte Badestrände, malerische Wanderwege und Fahrradrouten. Man kann an Felswänden entlang klettern oder Gourmet-Restaurants besuchen. Doch dieses Angebot kann auch überfordernd wirken. Gerade auf Menschen, die zum ersten Mal an den Gardasee reisen.

Aber das muss nicht sein. In diesem Text stellen wir Ihnen die drei schönsten Orte am Gardasee vor. Der erste Ort zeichnet sich durch einen wunderschönen Badestrand aus, der schon fast Karibik-Flair hat. Der zweite hat eine traumhafte Altstadt, die auf einer Landzunge liegt und in den See hineinragt. Und der dritte ist ein wahrer Geheimtipp und nicht so überlaufen wie viele andere Tourismus-Hotspots am Gardasee.

Der schönste Strand zum Baden am Gardasee: Manerba del Garda

Karibikflair in Norditalien: Am Südufer des Gardasees liegt die Gemeinde Manerba del Garda. Hier gibt es nicht nur Olivenhaine, Weingärten und einen kleinen, beschaulichen Hafen, sondern auch einen der schönsten Strände am Gardasee. Er trägt den Namen „Baia Bianca“. Auf deutsch bedeutet das „weiße Bucht“.

Laut gardasee-entdecken.de wurde der Sand des Strandes angeblich aus der Karibik importiert. Ob das wirklich stimmt oder nur eine Legende ist – darüber kann man vermutlich lange streiten.

Fest steht aber: Die weiße Bucht hält, was sie verspricht. Der Sand ist fein und weiß. Und das Wasser schimmert türkis, wenn die Sonne darauf trifft. Wie gardasee-entdecken.de schreibt, gibt es außerdem eine Strandbar: „Aperol Spritz und andere genussreiche Cocktails machen am schönsten Strand am Gardasee richtig Spaß.“

Wo die schönste Altstadt am Gardasee ist: Sirmione

Die Gemeinde Sirmione liegt im Süden des Sees. Das besondere Highlight ist laut gardasee.de die verkehrsberuhigte Altstadt. Sie liegt auf einer Landzunge, die weit in den See hineinreicht.

Gardasee.de schreibt dazu: „Neben der einzigen Brücke thront eine wunderschöne Wasserburg und die romantisch verwinkelte, bunte Altstadt macht Italienträume wahr.“ Wer sich an heißen Tagen abkühlen will, findet auf der Landzunge außerdem viele, kleine Badestellen.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings: Vor allem in der Hauptsaison drängen sich viele Touristen durch Sirmione.

Wo es am Gardasee nicht so überlaufen ist: Valle dei Laghi

Ein wahrer Geheimtipp für Ruhesuchende ist laut dem Online-Reisemagazin reisereporter das Valle dei Laghi. Das Tal liegt auf einem Hochplateau zwischen Trient und dem Gardasee. Und ist für seinen goldgelben und süßen Wein bekannt, den Vino Santo.

Außerdem findet man zwischen den Felswänden im Tal zahlreiche Bergseen. Laut gardatrentino.it sind die Seen unter Einheimische bestens bekannt. Für Urlauber sind sie aber noch echte Geheimtipps. Logisch: Schließlich liegen sie abseits der ausgetretenen Touristenpfade.