Vorsicht Raucher: An diesen Stränden auf Mallorca dürfen Sie nicht rauchen

Nichtraucher wird es freuen, Raucher eher nerven: Immer mehr Strände auf Mallorca werden rauchfrei. Wo man die Zigarette nicht mehr anzünden darf, haben wir hier zusammengefasst.

Immer mehr Strände auf Mallorca werden rauchfrei. Waren es 2023 schon 15 Strände, an denen man nicht mehr rauchen durfte, kommen auch in diesem Jahr neue hinzu. Laut der Mallorca Zeitung möchte die Regierung damit zum einen die Umwelt auf der schönen Balearen-Insel schützen. Zum anderen erhofft sie sich, dass allgemein die Zahl der Raucher dadurch zurückgeht. Rauchende Mallorca-Urlauber sollte diese Maßnahme wohl nerven, während sie Nicht-Raucher eher erfreut. Welche Strände es sind, wo zukünftig kein Glimmstängel mehr angezündet werden darf, haben wir aufgelistet.

Mallorca: An welchen Stränden ist das Rauchen verboten?

Auch wenn Mallorca für einige als DIE Party-Insel gilt, gibt es doch viele Urlauber, die einen entspannten Urlaub genießen wollen, ohne am Strand in irgendeiner Weise belästigt zu werden. Dazu zählt auch Zigaretten-Qualm. An einigen Stränden auf Mallorca müssen Nicht-Raucher keine Angst mehr haben, dass der Nachbar sich eine Zigarette anzündet. Bereits seit 2023 sind laut Mallorca Zeitung folgende Strände rauchfrei:

Platja de Formentor ( Pollença )

) Platja d'Albercutx ( Pollença )

) Cala Barques ( Pollença )

( ) Cala Molins ( Pollença )

( ) Cala Deià (Deià)

Caló des Moro (Santanyí)

(Santanyí) Cala Sa Nau (Sant Llorenç)

(Sant Llorenç) Cala Anguila (Manacor)

(Manacor) Sa Platgeta in Colonia de Sant Pere (Artà)

Platja de Sant Joan ( Alcúdia )

) Platja des Carregador ( Calvià )

) Platja de Santa Ponça ( Calvià )

) Platja de la Romana oder dels Morts ( Calvià )

) Cala Estància ( Palma )

( ) Molinar ( Palma )

Bereits im Jahr 2019 hatte das balearische Gesundheits- und Umweltministerium die Idee, die Kampagne "Rauchfreier Strand" einzuführen, um die Strände und die Meere vor dem Zigarettenmüll zu schützen. Damals machten jedoch nur zwei Gemeinden mit. Inzwischen ist die Anzahl an rauchfreien Stränden auf Mallorca deutlich angewachsen - und wächst weiter! Auch diese Strände sind seit 2024 rauchfrei:

Platja de Muro

Platja del Port de Pollença

Platja de Son Bauló

Camp de Mar

Cala Ferrera

Cala Marçal

Cala Mitjana

S'Arenal

Platja de Cala Galiota

Es Port

Platja de Sóller

Platja de Sant Elm

Mallorca: Was droht, wenn man doch raucht?

Da es sich bei dem Rauchverbot an Mallorcas Stränden eher um eine Kampagne des Gesundheits- und Umweltministeriums handelt als um ein handfestes Gesetz, dürfen die Ortspolizisten rauchende Urlauber laut Mallorca Zeitung lediglich belehren. Anders als zum Beispiel auf den kanarischen Inseln hat man hier also keine hohe Geldstrafe zu befürchten. Um die Umwelt zu schützen, sollte man das Rauchen an den rauchfreien Stränden dennoch unterlassen.

Wer übrigens noch auf der Suche nach dem perfekten Urlaubsort auf Mallorca ist, der sollte den angeblich schönsten Strand Playa Es Trenc nicht verpassen. Und auch der kleine Ort Cala Pi ist ein echter Geheimtipp.