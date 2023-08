Reise

Urlaubsregion Kaiserwinkl: Bitte recht gemütlich

Plus Wer maximale Action sucht, ist im Kaiserwinkl falsch. Im touristischen Wettrüsten macht das Tal nicht mit. Natur und Attraktionen sind auf Familien ausgelegt.

Von Adrian Bauer, Manuela Bauer

Wenn die Region Kaiserwinkl in Tirol jemals ein neues Wappentier sucht, sollten sich die Verantwortlichen an Aram wenden. Als Alpaka gehört Aram zwar nicht zur originär heimischen Tierwelt. Doch mit seiner grundsätzlichen Freundlichkeit und Abneigung gegen jegliche Hektik eignet sich das schneeweiße Flauschetier perfekt als Repräsentant einer bemerkenswert unaufgeregten Urlaubsregion.

Kaiserwinkl in Tirol: Die Urlaubsregion für Unaufgeregte

Aram lebt mit etwa 30 anderen Alpakas und Lamas auf dem Jodlerhof, den Andreas Gogl in vierter Generation bewirtschaftet. Wenn sie nicht auf den saftigen Wiesen weiden, gehen die Tiere mit Gästen spazieren und übertragen dabei ihre innere Entspanntheit auf die Besucher. Es sei denn, ein anderes Alpaka rückt ihnen zu nah an den pelzigen Popo – dann keilen manche Tiere aus. Aram nicht, dem ist das zu viel Aufregung. So kann ihn auch die Vierjährige problemlos eine Weile führen.

