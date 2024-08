Extreme Hitze in Italien: Auswärtiges Amt warnt Urlauber

Am Strand liegen, Eis schlecken und das Leben genießen – so stellt man sich einen Urlaub in Italien vor. Doch eine Reise in das Mittelmeerland könnte dieses Jahr zur Qual werden. In Italien ist es extrem heiß und trocken. Es hat seit Wochen nicht geregnet.

Dürregefahr in Italien: Diese Gebiete sind betroffen

Das Institut für Umweltschutz und Forschung (ISPRA) warnt in ganz Mittel- und Süditalien vor Dürre. Für die Insel Sizilien gilt die höchste Warnstufe rot. Das bedeutet, dass durch den Wassermangel Schäden entstehen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind.

In mehreren Gebieten gilt die zweithöchste Warnstufe orange. Das bedeutet, dass das Wasser aus Stauseen und Tanks nicht ausreicht, um Menschen, Landwirtschaft und Industrie zu versorgen. Folgende Regionen stuft das ISPRA aktuell orange ein:

Marken

Latium

Umbrien

Abruzzen

Apulien

Kampanien

Kalabrien

Basilikata

Sardinien

In einigen Gebieten rechnet das ISPRA damit, dass sich der Wassermangel noch weiter verschlimmern wird.

Der Fanaco-See, der einen großen Teil des südlichen Siziliens mit Wasser versorgt, hat einen extrem niedrigen Wasserstand. Das Foto wurde am 17. Juli 2024 aufgenommen. Foto: Andrew Medichini, dpa

Wovor warnt das Auswärtige Amt bei einer Reise nach Italien?

In Südeuropa fiel seit Wochen kein Tropfen Wasser. Einige Gebiete sind von Wassermangel bedroht. Vielerorts steigen die Temperaturen auf über 35 Grad. Das Auswärtige Amt schreibt in den Reise- und Sicherheitshinweisen für Italien, dass es zu Busch- und Waldbränden kommen kann.

Besonders für Über-65-Jährige, Schwangere, Menschen mit Vorerkrankung, Kleinkinder und Säuglinge kann Hitze gefährlich werden. Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen und Erschöpfung treten häufig auf. In schlimmeren Fällen können die hohen Temperaturen zur Bewusstlosigkeit, einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt führen.