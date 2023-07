Italien: Diese Gebiete sind von Waldbränden betroffen

In Teilen Italiens stehen die Feuerwehren vor einer schwierigen Herausforderung, denn nach zahlreichen Unwettern kämpft das Land nun auch mit Waldbränden.

Italien, eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen, kämpft derzeit mit verheerenden Waldbränden, die mehrere Regionen des Landes betreffen. Die Situation hat erhebliche Auswirkungen auf Reisende und Einheimische gleichermaßen. Welche Regionen derzeit von den Bränden betroffen sind, erfahren Sie hier.

Italien: In diesen Gegenden toben Waldbrände

Wie der Tagesspiegel berichtete, waren in den vergangenen Tagen die Regionen Apulien, Kalabrien und Sizilien besonders von den Waldbränden betroffen. In Apulien hätten die Brände einige Bauernhöfe und viele Olivenbäume zerstört. In Kalabrien und Sizilien seien die Feuerwehrleute immer noch im Einsatz, um die Brände zu bekämpfen.

Hinzu kommen laut Bild-Informationen noch die Provinz Lecce im Salento, im Süden der Region Apulien, wo sich die Brände bereits bedrohlich der Küste näherten. Zwischenzeitlich seien Ferienwohnungen wegen des Feuers evakuiert worden. Insgesamt hätten die Einsatzkräfte seit vergangenem Sonntag zwischen den vier betroffenen Regionen mehr als 3200 Einsätze bestreiten müssen.

Die genannten Regionen befinden sich hauptsächlich im Süden des Landes. Apulien ist eine Region im Südosten des Landes, die den "Absatz" des italienischen Stiefels bildet. Kalabrien befindet sich im äußersten Süden des italienischen Festlands. Besonders schwere Brände gab es auf Sizilien, der Insel im Südwesten. Auch auf der Insel Sardinien, die westlich des Festlands liegt, kam es zu Bränden. Laut FAZ -Informationen sei die Mehrzahl der Brände aber wieder unter Kontrolle.

Wie aus der Karte des European Forest Fire Information Systems (EFFIS) hervorgeht, sind auch Gebiete um die Stadt Foggia (Apulien) betroffen.

Im Norden verteilen sich einzelne Brände in den Regionen um die Städte Mailand, Verona und Turin. Diese Region war in den vergangenen Tagen von intensiven Niederschlägen und Gewittern betroffen.

Übrigens: Um den Gardasee gelten im Übrigen besondere Gesetze und Regeln, die Touristen kennen sollten, wenn sie Bußgelder vermeiden wollen.

Brandstiftung der Grund für Brände in Italien?

Die Ursachen für die Brände in Italien scheinen vielfältig. Übereinstimmende Medienberichte von Spiegel und FAZ geben allerdings an, dass die Behörden davon ausgehen, ein Großteil der Brände sei durch fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten, also Brandstiftung, ausgelöst worden. Die Trockenheit und auch die Hitzeperiode begünstigten allerdings die rasante Ausbreitung der Feuer.

Roberto Lagalla, Bürgermeister von Palermo auf Sizilien, verglich die Brandstiftungen gegenüber der FAZ mit „schweren Verbrechen wie jenen der Mafia“ und sprach sogar von „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Da die Brände in der Umgebung von Palermo fast zur gleichen Zeit an verschiedenen Stellen ausgebrochen seien, könne als Ursache nur Brandstiftung infrage kommen, sagte Lagalla. Während in Rom derzeit über ein höheres Strafmaß für Brandstiftung diskutiert wird, sollen einige scharfe Regeln dafür sorgen, dass der Tourismus-Kollaps im Land abgewendet wird.

Urlaub in Italien: Touristen müssen wegen der Brände gewappnet sein

Die aktuellen Wetterbedingungen in Italien stellen eine Herausforderung für die Einsatzkräfte und ihre Löscharbeiten dar und haben Auswirkungen auf die Urlaubspläne vieler Menschen. Ein Bericht von reisereporter.de erklärt, dass Touristen in einigen Fällen ihre Unterkünfte hätten verlassen müssen.

Wenn Sie eine Reise nach Italien planen, oder vielleicht schon auf dem Weg dorthin sind, sollten Sie sich über die aktuelle Lage in der Region, die Sie besuchen möchten, informieren. Überprüfen Sie dazu die Nachrichten und offizielle Seiten für regelmäßige Informationen und Warnungen. Halten Sie sich in einem Gebiet auf, in dem es brennt oder ein Waldbrand entstehen könnte, ist es wichtig, dass sie einen Notfallplan haben und wissen, was Sie im Falle einer Evakuierung tun müssen. Halten Sie daher wichtige Dokumente und Wertsachen bereit, um diese schnell mitnehmen zu können. Darüberhinaus sollten Sie derzeit von Reisen in gefährdete Gebiete absehen.

Vermeiden Sie zudem Aktivitäten, die das Risiko von weiteren Bränden erhöhen könnten, wie beispielsweise das Wegwerfen von Zigarettenkippen oder das Entzünden von Lagerfeuern.

Übrigens: Als deutscher Tourist sollen Sie sich vor einer Reise nach Italien gründlich über Gesetze und aktuelle Regelungen in den unterschiedlichen Regionen informieren. Besonders die Verkehrsregeln sollten Sie im Blick behalten. Zudem gilt auf manchen italienischen Inseln ein Autoverbot.