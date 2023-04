Selbsttest: Mit dem Falt-Rad durch den Ruhrpott

Urlaub im Ruhrgebiet? Nordrhein-Westfalen haben wohl die wenigsten als Urlaubsziel auf dem Schirm. Ein Fehler, wie ein Selbsttest mit dem Falt-E-Bike zeigt.

"In Wuppertal will man ja nicht tot überm Zaun hängen", sagt unser Nachbar, als er von unseren Reiseplänen erfährt. Drei Tage wollen mein Mann und ich Nordrhein-Westfalen mit dem Falt-E-Bike erkunden, oder zumindest einen kleinen Teil davon, nämlich Düsseldorf, Essen und eben Wuppertal. "Ich darf das sagen", sagt er. "Ich bin da schließlich geboren." Na, das kann ja heiter werden und – so viel sei schon vorweggenommen – das wird es auch.

Als wir in Düsseldorf zum ersten Mal auf die E-Bikes steigen, fühlt es sich ein bisschen an, als wären wir auf Kinderrädern unterwegs: Der Sattel ist noch zu niedrig eingestellt und dann die kleinen Räder – kommt man damit überhaupt voran?

Bevor wir diese Frage beantworten können, geht es erst mal zum Bahnhof: Wenn man schon mit Klapp-Rädern unterwegs ist, kann man das ja nutzen und sich – mit dem in wenigen Handgriffen nur noch koffergroßen Rad – auch mal ein Stück fahren lassen. Der Vergleich mit dem Koffer passt dabei übrigens nicht nur zum Format: Denn auf vier kleinen Rollen kann man das Rad am Bahnsteig auch wie einen Rollkoffer vor sich herschieben. Sehr praktisch.

Von Essen-Kettwig geht es immer an der Ruhr entlang

Unser Ziel ist Essen-Kettwig. Von dort wollen wir an der Ruhr entlang zum Baldeneysee radeln und merken schnell: Ja, man kommt mit den Falträdern wirklich gut voran. Sogar, wenn man auf den Elektromotor verzichtet. Denn abgesehen von etlichen Wurzeln ist der Radweg so eben, dass es den eingebauten Rückenwind wirklich nicht braucht. Zumal es schade wäre, die Etappe in Höchstgeschwindigkeit zurückzulegen: Schön ist es hier an der Ruhr und viel grüner, als wir gedacht hätten.

Wie es wohl war, als die Kohlezechen noch in Betrieb waren?

Schwer vorstellbar, wie es hier früher ausgesehen haben muss, als all die Kohlezechen noch in Betrieb waren und auf dem Pott regelmäßig ein dichter Smog-Deckel lag. Jedenfalls wurde die Ruhr 1931 bestimmt aus gutem Grund zum Baldeneysee aufgestaut, um das Ruhrwasser zu klären. Heute ist er ein idyllisches Naherholungsgebiet mit Ruderclubs, Segel- und Surfschulen sowie Ausflugsschiffen. Und einen Beach-Club samt Sandstrand gibt es auch.

Kulturbeflissene schalten dann aber doch den Motor zu und lassen sich den Berg zur – nomen est omen – Villa Hügel hinaufschieben. In dem schlossähnlichen Anwesen mit seinen 269 Räumen residierte bis 1945 die Industriellenfamilie Krupp. Es gilt als Symbol für die Industrialisierung in Deutschland und beherbergt heute – neben einer Dauerausstellung über die Familie Krupp und ihr Unternehmen – wechselnde kunst- und kulturhistorische Ausstellungen. Gartenliebhaber kommen in dem 28 Hektar großen, frei zugänglichen Landschaftspark, der die Villa umgibt, auf ihre Kosten.

Für uns geht es weiter nach Essen, das nur noch wenige Kilometer entfernt ist. Wir wollen zur Zeche Zollverein, immerhin Unesco-Weltkulturerbe. Die Falträder sind hier wirklich ein Segen, denn das Gelände ist nicht nur optisch, sondern auch was seine Ausdehnung anbelangt, gigantisch. Kein Wunder, immerhin war die Zeche mal die größte der Welt.

An der Zeche Zollverein ist so gut wie alles sehenswert

Wir rollen vorbei an den filigranen Skeletten riesiger Kühltürme, unter kilometerlangen Rohren hindurch, durch kleine Waldstücke, die zeigen, dass sich die Natur das Gelände zumindest in Teilen erfolgreich zurückerobert hat, und stehen irgendwann vor der 58 Meter langen, leuchtend orangefarbenen Rolltreppe, die in die ehemalige Kohlenwäsche und direkt ins heutige Ruhrmuseum führt. Sie ist die größte frei stehende Rolltreppe Deutschlands, 24 Meter hoch, und schon für sich allein sehenswert. Aber das gilt eigentlich für so gut wie alles auf Zollverein: auch für die riesigen Maschinen in der Kohlenwäsche, die Aussicht, die man von ihrem Dach aus bis weit ins Ruhrgebiet hinein hat, das Doppelbockfördergerüst, unverkennbares Wahrzeichen der Zeche, und all die anderen Gebäude, mit denen die damaligen Architekten der Industrie-Arbeit ein Denkmal gesetzt haben.

Wie hier bis 1986 gearbeitet wurde, kann man in einer ganzen Reihe von Führungen erfahren: Es gibt extra welche für Radfahrer, und auch welche für Familien, analog und digital. Wir haben uns für die "Steigerführung mit Püttgeschichten" entschieden: Zwei Stunden führt uns der ehemalige Bergarbeiter Heinrich Birkenstock durch seine Zeche. Das ist lang, aber nie langweilig, weil er jede Menge Geschichten auf Lager hat und dabei nie ins Nostalgische abdriftet.

Er macht deutlich, wie die Arbeit hier viele Jahrzehnte lang gewesen sein muss: unheimlich hart, laut und schmutzig und die Kameradschaft unter den Kumpeln nicht immer so groß, wie es mitunter beschworen wird. Unliebsamen Kollegen wurde da schon mal eine tote Maus auf die Stulle gelegt. "Die Harten haben sie mitgegessen", sagt Birkenstock ungerührt.

Und wo wir schon beim Essen sind: Viele Familien verdienten sich im 19. und 20. Jahrhundert mit Kostgängern etwas zum kärglichen Lohn dazu. "Und manchmal gab es da auch Vollkost voll", sagt Birkenstock und grinst. So hieß das damals, wenn der Kostgänger der Hausherrin noch ein paar zusätzliche Esser bescherte. Eine andere Welt war das damals – und ist es auf eigentümliche Art bis heute.

Mit der S-Bahn geht es weiter nach Wuppertal

Das gilt auch für die nächste Sehenswürdigkeit: Unter unserem Hotel, dem Premier Inn direkt am Essener Hauptbahnhof, befindet sich ein Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges. Wenn es seine Zeit zulässt, führt Hotelmanager Marcus Gottschlich Interessierte durch das mehrstöckige unterirdische Zimmer-Labyrinth, in dem die Zeit auf beklemmende Weise stehen geblieben zu sein scheint.

Und dann geht es weiter nach Wuppertal. Der Weg dorthin ist schon mal toll: Mit der S-Bahn fahren wir bis Wuppertal-Vohwinkel und fädeln uns auf der Nordbahntrasse ein: Die ehemalige Bahnstrecke entlang des nördlichen Wuppertaler Stadtgebiets ist seit acht Jahren ein Fuß-, Rad- und Skateweg und gleichzeitig viel mehr als das.

Denn unterwegs gibt es so viel zu gucken: Tunnel, Spielplätze, zu Gaststätten umfunktionierte Bahnhöfe und sogar eine ganze Utopia-Stadt mit Kultur- und Kreativangeboten und Beispielen für neue Wohnformen. Wir rollen über die Lego-Brücke, die zu unserer Beruhigung nicht aus den Bausteinen gebaut ist, sondern von dem Graffiti- und Street-Art-Künstler Martin Heuwold nur täuschend echt bemalt wurde. Immer wieder bieten sich tolle Ausblicke auf die Stadt, die weit unten im Kessel liegt, und auf schmucke, geklinkerte Fabrikgebäude, Zeugnisse der Wuppertaler Industriegeschichte.

Eine tolle Attraktion ist die Lego-Brücke in Wuppertal

Im Stadtteil Oberbarmen sehen wir dann das Wahrzeichen der Stadt schlechthin, die Schwebebahn. In bis zu zwölf Metern Höhe schweben die Waggons über der Wupper. Vielleicht haben wir unseren Nachbarn ja falsch verstanden? Denn tot überm Zaun hängen will man hier wirklich nicht, man würde einfach zu viel verpassen. Zum Beispiel einen Besuch im Visiodrom, einem ehemaligen, heute denkmalgeschützten Gaskessel, der nur wenige Gehminuten von der Schwebebahn-Haltestelle entfernt ist.

Noch bis Ende Juli 2023 ist dort eine sogenannte immersive Monet-Ausstellung zu sehen, die wegen des großen Interesses verlängert wurde: Statt originale Werke zu zeigen, werden sie auf die größte 360°-Leinwand Europas projiziert. Die Bilder bewegen sich, gehen ineinander über und geben dem Besucher, der es sich auf Sitzsäcken oder Stühlen gemütlich machen kann, das Gefühl, mittendrin zu sein. Schwindelerregend ist das. Wegen der bewegten Bilder, aber auch wegen der Dimensionen: Der Raum mit einem Durchmesser von 38 Metern erhebt sich 47 Meter in die Höhe. Das Dach dient als Panoramaplattform und bietet eine tolle Aussicht.

Die Schwebebahn bringt uns anschließend quer durch die Stadt zur Haltestelle "Ohligsmühle". Von dort ist es nur ein Katzensprung in die Fußgängerzone und auch ins Luisenviertel, wenn man so will die kunterbunte Altstadt Wuppertals mit vielen kleinen Geschäften, Bars und Restaurants. Hier könnten wir durchaus noch ein bisschen länger bleiben. Allerdings steht am letzten Tag unseres verlängerten Wochenendes noch einmal Düsseldorf auf dem Programm, von dem wir bei unserer Ankunft noch nicht viel gesehen haben und das wir uns auf keinen Fall entgehen lassen wollen.

Mit den E-Bikes und der S-Bahn geht es nach Düsseldorf

Also packen wir ein letztes Mal Rucksäcke und E-Bikes und fahren mit der S-Bahn nach Düsseldorf-Bilk. Nach kurzer Suche finden wir den Radweg, der direkt am Rhein entlangführt. Auf dem Wasser kommen uns Frachtschiffe entgegen, am Wasser wächst auf großen Flächen Gemüse. Beinahe ländlich sieht es hier aus. Der Kontrast lässt jedoch nicht lange auf sich warten: Wir steuern direkt auf den Medienhafen zu, an dem sich mehrere Stararchitekten verewigt haben, unter anderem Frank O. Gehry mit dem edelstahlglänzenden Neuen Zollhof.

Nicht zu übersehen ist natürlich auch der Rheinturm, aufgrund seiner Höhe von 240,5 Metern wahrscheinlich das markanteste der Düsseldorfer Wahrzeichen. Wir schlängeln uns durch die Altstadt zur Königsallee mit ihren Luxusboutiquen und bedauern es sehr, nicht mehr Zeit zu haben. Denn es gäbe noch so viel zu erkunden, hier, in Essen – und ja, lieber Nachbar – auch in Wuppertal.