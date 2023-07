Wie viel Geld ist mir Urlaub wert? Das antworten junge Menschen

Plus Kreuzfahrt, Backpacking, All-Inclusive: Drei Menschen aus der Region erzählen, wie sie Urlaub machen und wie viel sie dafür ausgeben.

Sommerzeit ist für viele Menschen Urlaubszeit. Reisen kann teuer sein – muss es aber nicht. Drei junge Menschen aus der Region erzählen, was Urlaub für sie besonders macht und wie viel sie dafür ausgeben.

Für mich ist die Freiheit beim Reisen mit dem Rucksack cooler als Strandurlaub. Ich erlebe jeden Tag etwas Neues, setzte mich in das Tuk-Tuk oder auf den Roller und fahre einfach drauflos. Ich war mit dem Rucksack schon in Thailand, Vietnam und Sri Lanka, jeweils einen Monat lang. Die Vorbereitungen dazu sind nicht groß: Visa, Rucksack, Flüge buchen. Für das Visum habe ich etwa 30 bis 50 Euro gezahlt, für den Rucksack 200 Euro. Die Flüge haben zwischen 600 und 800 Euro gekostet.