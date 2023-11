USA

05.11.2023

Long Island: Inselleben vor den Toren New Yorks

Plus Long Island ist die Ferieninsel der New Yorker, aber auch Sehnsuchtsort derer, die das stressige Großstadtleben hinter sich lassen wollen.

Von Franziska Wolfinger

New York – die Stadt, die niemals schläft. So spannend die Metropole mit ihrer hippen Kulturszene, den angesagten Restaurants und der ständig überfüllten Subway auch ist, manchmal braucht man davon eine Pause – und die verbringen New Yorker am liebsten auf Long Island. Aber auch ausgelaugte Städtetripler, denen nach Freiheitsstatue, Brooklyn Bridge, Met und Times Square der Sinn nach etwas Ruhigerem steht, werden auf Long Island fündig – ob entspannt am Strand, in den mondänen Herrenhäusern der ersten Großkapitalisten oder dem ländlichen Long Island Wine Country. Long Island zeigt sich überraschend vielfältig.

Was hat es mit dieser langen Insel also auf sich? Streng geografisch beginnt Long Island bereits in New York City. Die Stadtteile östlich des East River, Brooklyn und Queens inklusive des internationalen Flughafens John F. Kennedy, liegen bereits auf der Insel. Richtung Osten nimmt die Siedlungsdichte spürbar ab, zuletzt steht dort einsam der Leuchtturm von Montauk – ein historisches Wahrzeichen der Insel – am steilen Ufer. Seinen Namen trägt Long Island dabei vollkommen zu Recht. In Ost-West-Richtung ist die Insel rund 190 Kilometer lang, während sie in Nord-Süd-Richtung auf nur 32 Kilometer an der breitesten Stelle kommt.

