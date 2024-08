Neue Ausstellung zu Taylor Swift in Mississippi

Wer als «Swiftie» in den Süden der USA reist, kann dort bald in die Welt des Superstars eintauchen: Im Grammy Museum Mississippi widmet sich eine neue Ausstellung der Karriere der 14-fachen Grammy-Gewinnerin, wie das Verkehrsbüro des Bundesstaates mitteilt.

Unter dem Motto «Taylor Swift: Through The Eras» sollen in der Sonderschau vom 23. August bis Ende Februar 2025 - ergänzend zur aktuellen «The Eras Tour» von Swift - vor allem Instrumente und Kostüme der Sängerin zu sehen sein. So zum Beispiel eine für sie angefertigte GS-6-«Glitzergitarre» der Fearless Tour 2009 bis 2010 oder ein Mantel von Stella McCartney, den Swift auf dem Cover ihres Albums «Evermore» von 2020 trug.

Doch nicht nur das gibt es im Grammy Museum in der Kleinstadt Cleveland zu sehen: Daneben zeigt das Museum auch die Geschichte des Grammy - er gilt als wichtigster Musikpreis der Welt - und weitere Sonderausstellungen. Das Haus ist ein Ableger des Grammy Museums in Los Angeles. Cleveland liegt im Norden Mississippis, rund zwei Autostunden südlich der Großstadt Memphis.

Für all diejenigen, die auf ihrer USA-Reise nicht genug von Taylor Swift bekommen können, gibt es auch in Nashville, im Bundesstaat Tennessee, eine Dauerausstellung in der Country Music Hall of Fame zu sehen.

In Nashville begann Swift ihre Karriere, hier hat sie auch Anwesen. Nashville liegt drei Autostunden östlich von Memphis - man könnte also durchaus einen kleinen Swift-Trip mit Stationen in Cleveland und Nashville planen.

Kostenlose Schau in London - aber nicht mehr lange

Auch in Europa gibt es ein bisschen Taylor-Luft zu schnuppern: Das Londoner Victoria & Albert Museum beherbergt noch bis 8. September anlässlich der Auftritte der US-Superstars in der britischen Hauptstadt den «Taylor Swift Songbook Trail», eine kostenlose Ausstellung, in der unter anderem ikonische Outfits der Sängerin präsentiert werden.

Und auch in Hamburg kommen «Swifties» auf ihre Kosten: Dort wurde in einem Wachsfigurenkabinett erst kürzlich eine neue Wachsfigur des Weltstars enthüllt: Im Panoptikum auf der Reeperbahn ist Taylor Swift nun in blauem Glitzer-Pailletten-Jumpsuit, silbern glänzenden hohe Stiefeln und mit zu einem Herz geformten Händen zu sehen.

Welttournee befeuert Euphorie

Damit folgen die Museen dem Geist der Zeit: Taylor Swifts 2023 gestartete Welttournee hat die Euphorie um sie noch einmal befeuert. Die «The Eras Tour» ist ein Ritt durch die gesamte Karriere der Sängerin. Dreieinhalb Stunden dauert jedes Konzert, 45 Songs stehen auf der Setlist. Jedem Album, also jeder Ära ihrer Musik, widmet Swift eigene Bühnenbilder.

Der «Eras Tour»-Film, der vergangenes Jahr in die Kinos kam, gilt jetzt schon als erfolgreichster Konzertfilm aller Zeiten.

