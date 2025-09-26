Wer einen Mietwagen auf einer Vergleichsplattform bucht, muss auf seine Daten aufpassen

Der Traum flattert per E-Mail ins Haus: „Spontan in den Urlaub – und bis zu 60 Prozent sparen!“, heißt es dort. Und weiter: „Lösen Sie zusätzlich Ihr persönliches Reiseguthaben in Höhe von 300 Euro für Pauschalreisen, Flug und Hotel, Mietwagen, Ferienwohnungen und Wohnmobile ein.“ Wer weiterklickt, stößt auf unter anderem dieses Angebot: „Mietwagen für Palma de Mallorca jetzt günstig beim Testsieger buchen! Ab 3,90 Euro am Tag.“

Check 24 verdient bei jeder siebten Reise mit

Angebote wie diese sind beim Münchner Vergleichsportal Check24 nicht die Ausnahme. Kaum ein Unternehmen hat den Markt in den vergangenen Jahren so aufgemischt wie der Münchner Online-Riese. 1999 als Preisvergleicher für Versicherungen gestartet, hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren eine Branche nach der anderen überrollt. Mittlerweile bietet Check24 Preisvergleiche für Versicherungen, Strom, Gas, Kredite, Mobilfunktarife, Pauschalreisen, Hotels, Mietwagen und vieles mehr an. Das System dahinter: Die Anbieter zahlen mitunter hohe Provisionen für die Vermittlungsleistungen des Portals – und kaum einer von ihnen kann es sich angesichts der Millionen potenzieller Kunden leisten, nicht auf Check24 vertreten zu sein.



Beim Online-Reiseumsatz liegt das Unternehmen laut der Touristik-Fachzeitschrift FVW bereits auf Platz zwei hinter dem Buchungsriesen Booking – und mit großem Abstand vor Expedia, Tui Deutschland, dem Reiseportal Invia und der Bewertungsplattform Holidaycheck. Gerade beim Reiseverkauf habe Check24 enorm zugelegt. An jeder siebten Pauschalreise, die 2024 in Deutschland verkauft wurde, habe der Gigant bereits mitverdient, heißt es. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen zusätzlich zum hauseigenen Mietwagenvermittler Aurum Cars die Marke Planet Rentalcars gegründet, um auch mehr Marktanteile im Mietwagenbereich zu erobern.

Was auf die Buchung folgt, ist eine Flut von Emails

Verbraucherschützer sind alarmiert, denn das Portal gilt als Datenkrake. Die Praxis sieht so aus: Check24 wirbt mit großzügigen Rabatten von 50, 100, 200 oder 300 Euro auf Mietwagen und andere Produkte. Um den Rabatt zu bekommen, muss der Kunde seine Kontaktdaten angeben – und ist sofort mitten in der Werbemaschinerie, denn das Unternehmen nutzt die Daten nicht nur für die Buchung, sondern speist sie auch in seine Datenbanken ein. Was folgt, ist eine Flut von E-Mails, denn wer einen Mietwagen bucht, der braucht bestimmt auch eine Versicherung und ein Hotel.



Zwar erfolgt die Einwilligung des Kunden zur Verwendung seiner Daten durch Cookie-Banner, bei der Anmeldung oder beim Abschluss eines Vergleichs in der Regel DSGVO-konform. Verbraucherschützer aber monieren, dass der Nutzer kaum nachvollziehen kann, an welche Partnerunternehmen und Dienstleister seine Daten weitergegeben werden.

„Insgesamt sollten Kunden den Weg über Preisvergleichsportale und Vermittler meiden“, rät deshalb Malina Garcia, Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ). „Klare Empfehlung ist es, direkt bei einem Autovermieter zu buchen. Je mehr Vertragspartner beteiligt sind, desto öfter werden Daten weitergegeben.“ Außerdem sollte der Kunde zusätzliche Kosten im Blick haben, die vielleicht erst bei der Übernahme des Wagens anfallen.



„Wichtig ist, dass man sich vor Augen führt, dass die Vermieter ihre Autos zu sehr niedrigen Preisen anbieten müssen, damit diese möglichst weit oben bei den Vergleichsportalen zu finden sind“, sagt die Verbraucherschützerin. Damit sich das Geschäft für den Autovermieter überhaupt lohne, sei es Teil des Systems, dem Kunden Zusatzleistungen zu verkaufen. Bei zu niedrigen Preisen solle man daher stutzig werden. „Vor Ort werden manche Anbieter versuchen, Ihnen zusätzliche Leistungen wie Versicherungen anzudrehen. Nicht selten wird dabei massiver Druck auf den Kunden ausgeübt oder die zusätzlichen Kosten werden als Kaution getarnt, die dann nicht mehr erstattet wird.“

Die Stiftung Warentest ist mit ihrer Einschätzung etwas zurückhaltender, rät nicht von der Nutzung von Preisvergleichsportalen ab. In der Vergangenheit schloss die Reiseabteilung von Check24 bei den Tests gerade in den Punkten Kundenservice und Nutzerfreundlichkeit positiv ab. Wer die Art des Marketings akzeptiert und hinnimmt, dass die günstigsten Lockangebote bei Mietwagen oft nur in der Saure-Gurken-Zeit im November gelten, der kann durchaus sparen. Um möglichst wenige Daten preiszugeben, empfehlen Verbraucherschützer Cookies per Consent-Manager oder Browser-Add-ons zu minimieren. Wer überhaupt keine Daten preisgeben möchte, der könne auch erst einmal ohne Anmeldung Preise vergleichen oder ein Fake-Account anlegen. Außerdem lohne es sich, alternative Portale wie Verivox, Billiger-Mietwagen, Sunny Cars und natürlich die Seiten von Vermietern wie Sixt, Europcar, Avis, Hertz und Enterprise zu checken, weil diese in der Regel weniger stark vernetzt sind.