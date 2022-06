New Yorks Bahnhof Penn Station wird umgestaltet

Die Penn Station ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in New York. Hier treffen sich U-Bahn-Linien und Fernzüge. Doch die Gänge und Bahnsteige sind eng und düster. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern.

Wer in der Weltstadt New York mit dem Zug ankommt,

landet häufig in einem beengten Alptraum aus schmuddeligen

Gängen: Der Bahnhof Penn Station wird von Bewohnern der

US-Ostküstenmetropole immer wieder als Peinlichkeit bezeichnet.

Besucher fühlen sich unsicher, in Hochzeiten der Corona-Pandemie

mochte man dort kaum einatmen.

Es braucht eine standesgemäßere Penn Station, entschieden die

Politiker der Region nun. Zusammen mit Gouverneurin Kathy Hochul und

New Jerseys Regierungschef Phil Murphy kündigte Bürgermeister Eric

Adams aufwendige Umbaumaßnahmen an, um das Drehkreuz

zwischen Fernverkehr und New Yorker U-Bahn zu einem angenehmeren Ort

zu machen. Dafür soll aus dem Ober- und Untergeschoss unter anderem

eine Ebene werden. Das Projekt wird mindestens sechs Milliarden

Dollar (5,65 Milliarden Euro) kosten, bis zur Umsetzung dürfte es

Jahres dauern.

(dpa)