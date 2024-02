Gardasee: Hier ist Camping mit Hund möglich

Sind Hunde am Gardasee willkommen? Tatsächlich gibt es Unterkünfte, die sich auch auf den Urlaub mit Vierbeinern eingestellt haben. Wo sich Camping mit Hund in Italien lohnt.

Hunde gelten (oft) als des Menschen bester Freund. So sind die Vierbeiner geliebte Begleiter des Alltags, verleiten zum Verweilen an der frischen Luft und bilden für manche Menschen sogar eine Art Partnerersatz. Auch im Urlaub möchte man die treuen Weggefährten an seiner Seite haben: Die Zeiten, als man bei einer Reise deswegen vor einem größeren Problem stand, sind mittlerweile weitestgehend vorbei.

Denn es gibt vielerorts geeignete Möglichkeiten, einen oder gleich mehrere Hunde mit in den Urlaub zu nehmen. Das trifft auch auf Campingplätze zu, von denen es an einem der beliebtesten Urlaubsorte der Deutschen gleich mehrere gibt: dem Gardasee. Wir erklären, welche Unterkünfte laut fachkundiger Reiseportale als besonders geeignet für Hunde gelten (und wo Aufeinandertreffen mit anderen Tieren drohen).

Camping mit Hund am Gardasee: "Fellnasen" vielerorts willkommen

Geht es nach dem vom ADAC unterstützten Reiseportal PiNCAMP, befinden sich die schönsten Campingunterkünfte für Urlaub mit Hund am Westufer des Gardasees. "Meist gibt es einen separaten Hundespielbereich, spezielle Hundeeinrichtungen wie Duschen, Hundesitter, Kotbeutelstationen und Hundestrände, an denen Ihr Liebling baden gehen kann", lautet die Empfehlung. Dazu gehören auch Restaurants, welche die "Fellnasen" offenbar warm willkommen heißen.

Die dort veröffentlichten Tipps beinhalten auch Campingplätze für Hunde, die sich am Ost- oder Südufer des Gardasees befinden:

Das Camping Village Europa Silvella (fünf Sterne) östlich von Raffa im Südwesten des Gardasees sei nicht nur auf den Stellplätzen auf Vierbeiner ausgelegt, Hunde dürfen auch in manches Mobilheim reinschnuppern. In der Nähe des Areals befindet sich ein Hundepark, ein Hundestrand und auf dem Gardasee-Campingplatz gibt es zudem Hundeduschen.

( ) gibt es ein mit Laubbäumen umsäumtes, "weitläufiges Wiesengelände", an dem sich Spaziergänge mit dem Hund hervorragend eignen und einen "Agility Parcour" zum Austoben. Ein Manko gibt es auch: Bei der integrierten Badelandschaft ist Hunden der Zutritt verwehrt. Der Camping Spiaggia d'Oro befindet sich in einem "Feriendorf mit hohem Wohlfühlfaktor", schildert Pincamp.de. Es handele sich um einen tollen Campingplatz am Gardasee , an dem Familien auch ihre Vierbeiner mitnehmen können. Neben einem Wasserpark gibt es einen der wenigen Sandstrände, wo den Angaben zufolge auch schwanzwedelnde Vierbeiner Spaß haben dürfen. Im Gegensatz zu den Stellplätzen seien Hunde in den Mietunterkünften jedoch nicht erlaubt. Bei den Sanitäranlagen gibt es einen eigenen Pflegebereich für Hunde.

Zu den Voraussetzungen für die Reise zum Gardasee mit Hund führt das Portal übrigens aus, dass ein EU-Heimtierausweis mit eingetragener Tollwutimpfung erforderlich ist. Der Vierbeiner muss zudem mit einem Mikrochip versehen sein. Außerdem dürfen nach Italien pro Person maximal fünf Hunde mitgeführt werden.

Gardasee: Zahlreiche angenehme Camping-Möglichkeiten mit Hund

Wenn es um Camping am Gardasee geht, gibt es noch mehr Möglichkeiten, mit dem Hund zu verreisen: Von den benannten Campingplätzen befinden sich lediglich drei davon auch in der Rangliste des Reiseportals Tripadvisor auf den vorderen Plätzen. Am besten bewertet wird das La Rocca Camping Village, gefolgt vom Camping Europa Silvella. Auf Platz drei landet bereits das Camping Fossalta im Südosten des Gardasees (nahe Colá), vor dem Campingplatz Bergamini am südlichsten Punkt des Lago di Garda.

Auch das spezialisierte Reiseportal Hund unterwegs im Wohnmobil erklärt, an welchen Campingplätzen am Gardasee sich Urlaub mit Hund besonders lohnt. Den Tipps zufolge ist zum Beispiel auch das Camping Continental in Bardolino ein "Paradies für Hunde und deren Besitzer". Zudem gebe es in der Nähe des Hundestrandes Bracco Baldo Bau Beach gleich mehrere Campingplätze, wo Fellnasen die schönste Zeit des Jahres verbringen können.

Neben der für Hunde langen Autofahrt käme übrigens auch die Reise per Zug infrage, lässt Gardasee.de wissen. So ist die Überquerung der Alpen mit Hund auch mit Zügen der Deutschen Bahn (DB) oder der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) möglich. Hunde mit der Größe einer Katze fahren demnach kostenlos Bahn, große Hunde benötigen den Angaben zufolge einen gültigen Fahrschein, der ungefähr halb so teuer ist wie das Ticket eines menschlichen Bahnreisenden. Das Portal hat übrigens eine Übersicht jener Strände veröffentlicht, wo am Gardasee auch Hunde willkommen sind.