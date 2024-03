Vom Gardasee nach Verona? Für diese Sehenswürdigkeiten lohnt sich der Abstecher

Verona liegt nur wenige Kilometer vom Gardasee entfernt. Doch welche Sehenswürdigkeiten hat die Stadt zu bieten? Und lohnt sich ein Ausflug dorthin?

Am Gardasee gibt es wunderschöne Sandstrände und Wanderwege. Man kann Fahrradtouren unternehmen und an Felswände entlang klettern. Viele Urlauber zieht es auch für eine Städtetrip ins nahegelegene Verona. Doch lohnt sich ein Besuch wirklich? Wie lang sollte man in Verona bleiben? Und welche Sehenswürdigkeiten sollte man sich anschauen?

Gardasee: Ist Verona einen Besuch wert?

Wer seinen Urlaub am liebsten am Strand verbringt, in der Sonne liegt und sich so wenig wie möglich bewegt, der wird in Verona vermutlich keinen Spaß haben. Die Großstadt hat fast 260.000 Einwohnern und ist ein beliebtes Touristenziel. Die Straßen sind gerade in der Hauptsaison voll und es kann hektisch zugehen.

Wer hingegen Städtetrips mag, gerne durch historische Altstädte schlendert und zwischendurch in Cafés einen Espresso trinkt, kann bedenkenlos nach Verona reisen. Die Altstadt von Verona gehört zum zum UNESCO-Welterbe. Hier gibt es antike Brücken, eindrucksvolle Marktplätze und sogar ein gut erhaltenes römisches Amphitheater.

Ausflug vom Gardasee: Wie lange sollte man in Verona bleiben?

Laut dem ADAC lohnt sich ein Tagestrip nach Verona auf jeden Fall. Wer wirklich alles von Verona sehen will, sollte allerdings zwei bis drei Übernachtungen einplanen. Das reicht in der Regel aus. Die Stadt ist mit fast 260.000 Einwohnern zwar groß, aber auch nicht riesig wie etwa Rom.

Ein Profi-Tipp: Wer keine Lust auf eine stressige Parkplatzsuche in Verona hat, kann sein Auto auch am Gardasee stehenlassen und mit dem Zug oder Bus in die Stadt fahren. Das Online-Portal gardasee.de schreibt dazu: „Fast von allen Gardaseeorten fahren Direktbusse des öffentlichen Nahverkehrs, von Peschiera del Garda, Sirmione und Desenzano, sowie von Rovereto und Trento aus auch die Bahn.“

Wo es am schönsten ist: Drei Sehenswürdigkeiten in Verona

Museen, Paläste, Schlösser: In Verona gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die man sich anschauen kann. Ein Top drei: