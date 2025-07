Meerblick garantiert: Dieser außergewöhnliche Wanderweg erfüllt alle Wünsche von Naturliebhabern

So dramatisch, wie es Tony vorhergesagt hatte, war es dann doch nicht. Ein heftiger Sturm werde aufziehen und das Meer vor der walisischen Küste derart aufwühlen, dass es selbst im Schutz der Bucht von Abercastle richtig ungemütlich werde. Vom Wind aufgepeitschtes Wasser, das gegen die Fenster schlägt, heftige Regenschauer, die aufs Dach trommeln – Tonys Worte ließen eine unruhige erste Nacht in Doves Cottage erwarten, ein pittoreskes Häuschen in Pembrokeshire, das sich nur weniger Meter über dem Meer an den Hang schmiegt, früher den örtlichen Fischern als Schankstube diente und heute als wunderbares kleines Feriendomizil zu mieten ist.

Tony, der Taxifahrer, hat schon viele Wanderer gerettet

Nun muss man wissen, dass Tony kein Meteorologe, sondern Taxi-Fahrer ist, den zwei Touristen aus dem Feierabend gerissen haben – weil sie bei der Anreise ins winzige Abercastle den letzten Bus verpasst hatten. Und ja, Tony weiß die örtlichen Wetterkapriolen durchaus zu schätzen. „In der Wandersaison sind einsetzender Sturm und Regen gut fürs Geschäft“, sagt Tony und grinst. Für Leute, die auf dem Küstenpfad vom Regen überrascht werden, sei er immer wieder der Retter in der Not. Man werde sich in den nächsten Tagen bestimmt noch einmal sehen, prophezeit er beim Abschied im Hafen, lächelt wieder und wuchtet die Rucksäcke aus dem Kofferraum.

Doch Tony wird sich auch hier täuschen. Zwar lässt in den kommenden Tagen die Sonne nicht immer das tiefblaue Meer glitzern und den Erika-Ginster-Teppich noch farbenprächtiger als unter Wolken leuchten – aber bis auf etwas Nieselregen auf der ersten Tour nahezu perfektes August-Wanderwetter, bei dem man auch dann nicht ins Schwitzen kommt, wenn die Sonne scheint und es auf dem abwechslungsreichen Wales Coast Path mal steil bergauf geht.

Der Hausherr trägt Shorts, die Gäste Windstopperjacken

David Miles hat nach der Pensionierung mit Abercastle seinen Traumort gefunden. Wales-Wetter gestählt steht er an diesem kühlen Morgen in Shorts und T-Shirt im Garten und blickt stolz über die langgezogene Bucht. Die Gäste aus Doves Cottage lauschen in langen Wanderhosen, Windstopperjacken und mit Mützen auf dem Kopf seinen Lobeshymnen auf diesen Landstrich im Südwesten von Wales. Die Ruhe, das Meer, die Gezeiten, sein Boot, die spektakuläre Küste, die einsamen Buchten – er kenne keinen Flecken auf dieser Erde, wo er lieber leben möchte, sagt David. „Es ist ein kleines Paradies.“

Das Auge wandert an der walischen Küste mit. Foto: Gudrun Hafenmair

Als sich 2013 die Chance bot, hat er sein heutiges Wohnhaus und Doves Cottage daneben gleich mit erworben. Direkt am Wales Coast Path gelegen, lasse sich dieses kleine Juwel sehr gut vermieten, berichtet David, der mit sonnengegerbter Haut, seinem weißen Haar und Vollbart wie ein erfahrener Seemann wirkt – kein Wunder bei dieser Postkartenkulisse. Dass es weder Handyempfang noch einen Internetanschluss in Doves Cottage gebe, schrecke potenzielle Gäste nicht wirklich ab. „Viele empfinden das als Wohltat“, mein David. Und wenn es denn unbedingt sein müsse, könne man ja auf die Anhöhe hinter dem Cottage steigen. Dort gebe es neben der atemberaubenden Aussicht ein schwaches Handysignal.

Die wildromantische Küste von Wales garantiert tolle Ausblicke

Ja, die wildromantische Küste von Pembrokeshire im Allgemeinen und der Abschnitt zwischen St. Davids und Fishguard im Besonderen gehören zum Schönsten, was das kleine Wales landschaftlich zu bieten hat – und das ist wirklich viel.

Gilt als einer schönsten Strände weltweit: Rhossili Beach auf der Halbinsel Gower. Foto: Gudrun Hafenmair

Wer von der nahegelegenen Whitesands Bay nach Abercastle wandert, den erwartet auf diesem Küstenpfad ein Fest für alle Sinne. Das satte Grün vor blauem Meer, dazu die lila leuchtende Erika-Felder und der knallgelbe Ginster, dazwischen blökende Schafe und freilaufende Pferde, die heulenden Robben, die in kleinen Buchten ein Sonnenbad nehmen, die blaue Lagune von Abereiddi, der von hohen Klippen eingerahmte Traumstrand Traeth Llyfn oder das gemütliche Fischlokal The Shed Fish in Porthgain.

Das kleine Wales ist ein absolut lohnenswertes Ziel

Nicht nur wegen der spektakulären Küstenlinie von Pembrokeshire ist das kleine Wales mit seinen unterschiedlichsten Landschaftsformationen ein absolut lohnendes Ziel. Knapp 100 Kilometer weiter nördlich bieten beispielsweise die Berge im Snowdonia Nationalpark alpines Gelände. Immerhin trainierte hier Sir Edmund Hillary für die Erstbesteigung des Mount Everest.

Doves Cottage ist ein echtes Juwel an der atemberaubenden Küste von Pembrokeshire. Foto: Gudrun Hafenmair

Auf der Nordseite führt zwar eine Zahnradbahn auf das Felsmassiv. Trotzdem schleppen sich an halbwegs trockenen Sommerwochenenden Massen an Waliserinnen und Walisern jeglichen Alters und Fitnesszustandes zu Fuß den Berg hoch. Viele mit dafür ungeeignetem Schuhwerk – was bergab auf dem felsigen, feuchten Weg sichtlich gefährlich ist. Mehrmals begegnen einem humpelnde, an Knien blutende Wanderer. Ihre nicht immer trittsicher wirkenden Landsleute lassen sich davon freilich nicht abschrecken.

Als erfahrene Wanderführerin meidet Amanda Whitehead an Wochenenden den Snowdon-Trubel. Sie genießt dann mit ihren Kunden lieber in den umliegenden Bergen die Ruhe und Abgeschiedenheit. Amanda wohnt im 20 Kilometer entfernten Conwy, dessen Wahrzeichen eine gut erhaltene Burgruine mit bis zu 30 Meter hohen Wehrtürmen ist. Englands König Eduard I. hatte die imposante Wehranlage im 13. Jahrhundert erbauen lassen, um seinen Herrschaftsbereich in Wales zu sichern. Amanda, die selbst Engländerin ist, beschreibt das heutige Verhältnis zwischen ihren Landsleuten und den Walisern als entspannt. „Das ist so wie zwischen zwei Brüdern, wobei der kleinere die Stärke des größeren akzeptiert, sich aber umso mehr freut, wenn er ihm mal eins auswischen kann.“ Am besten beim walisischen Nationalsport Rugby.

Noch zieht es vor allem englische Touristen nach Wales, Deutsch hört man selten. So auch in Conwy, dessen heimelige Altstadt im Sommer gut besucht ist, das sich aber seinen Charme bewahren konnte. In den Cafés genießen die Gäste zum Nachmittagstee Welsh Cakes – kleine, runde und mit Zucker bestäubte Kuchen – und abends zieht es Einheimische wie Urlauber in einen der gemütlichen Pubs, wie das „Albion Ale House“. Speisekarte? Fehlanzeige. An diesem unprätentiösen Ort konzentriert man sich ganz auf flüssige Nahrung. Der junge Mann hinter dem Tresen pumpt ein Madogs Ale ins Pintglas.

Das dunkle, malzige Bier stammt aus Porthmadog, einer kleinen Hafenstadt, die im 19. Jahrhundert als wichtiger Umschlagplatz für Schiefer florierte, der lange Zeit ein echter Walisischer Exportschlager war. Der Schiefer, der in Porthmadog verschifft wurde, stammte größtenteils aus Blaenau Ffestiniog, der früheren „Hauptstadt des Schiefers“. Heute lebt der Ort vom Tourismus. Da ist zum einen die Ffestiniog Railway, eine Schmalspurbahn, die sich von Porthmadog durch die liebliche Hügellandschaft nach Blaenau Ffestiniog hoch schlängelt. Zweiter Besuchermagnet ist die „Zip World Llechwedd“, eine Art Untertage-Vergnügungspark. In den dunklen, feuchten Kammern, die die Bergleute als Resultat einer heute kaum vorstellbaren Plackerei hinterlassen haben, wird jetzt eine Art Golf gespielt und auf riesigen Trampolinen unter buntem Licht gehüpft.

Was wohl William Alexander Madocks, zu seiner Zeit ein echter Visionär, dazu sagen würde? Jener Unternehmer und Philanthrop, der 1811 einen Deich bauen ließ, den Cob, um dem Meer Land für die landwirtschaftliche Nutzung abzuringen – was gleichzeitig dafür sorgte, dass ein neuer Hafen mit genügend Tiefgang für hochseetüchtige Segelschiffe zum Abtransport des Schiefers nach England entstand, was die Geschäfte weiter ankurbelte.

Madocks war es auch, der unweit von Porthmadog an einem Hang den Bau der ersten Regency-Villa von Nordwales in Auftrag gab. Von der Terrasse aus konnte er auf seinen Cob, die saftigen Wiesen, die Bäume, die sanften Berge dahinter blicken. Heute erfreuen sich die Gäste von Howard und Mark Mattingley-White an diesem Panorama, das wie ein perfekt durchkomponiertes Landschaftsgemälde das Auge beglückt. Die beiden haben Madocks Villa als äußerst liebevoll geführte Pension „Plas Tan-Yr-Allt“ mit drei Schlafzimmern und einem herrschaftlichen Frühstücksraum wiederbelebt, wo man sich fast schon wie ein Aristokrat fühlt.

Helden der Landstraße, die walisischen Busfahrer

Etwas rustikaler, wenngleich auch stets sehr freundlich geht es in walisischen Bussen und Zügen zu. Busse stoppen auch mal dort, wo keine offizielle Haltestelle ist, damit der betagte Fahrgast oder der schwer bepackte Tourist etwas weniger weit laufen muss. Und überhaupt, ein Hoch auf die walisischen Busfahrerinnen und Busfahrer – sie sind die Heldinnen und Helden der walisischen Landstraßen. Häufig super schmal und mit Steinmauern auf beiden Seiten begrenzt, lassen diese eigentlich keinen Ausweichspielraum. Aber die Frauen und Männer am Steuer schaffen es auf wundersame Weise immer wieder, ohne Schrammen ihren Bus an entgegenkommenden Fahrzeugen vorbei zu manövrieren – wofür es schon mal Applaus von den Fahrgästen gibt.

Hilfeich auch der Ratschlag des Busfahrers den Direktbus nach Rhossili zu nehmen. Rhossili Beach gilt als einer der schönsten Strände der Welt – zu Recht. Selbst der Nieselregen kann dem „Supermodel britischer Strände“, wie die Zeitung The Independent einmal schrieb, nichts anhaben. Kilometerlang schmiegt sich der breite Sandstreifen an die Hügel, wo Wildpferde und Schafe weiden. Dazwischen nur das alte weiße Pfarrhaus, das sich vom kräftigen Grün abhebt. Egal, ob man oben an der Klippe zusieht und zuhört, wie die Wellen gleichmäßig auf den Traumstrand zurollen, oder unten auf der riesigen makellosen Sandfläche flaniert und staunend am Holzskelett der 1887 gesunkene Helvetia stehen bleibt, das skulpturenhaft aus dem Sand ragt – die Schönheit von Rhossili Beach macht einen schier sprachlos.

Aber nicht nur Swansea, auch Cardiff, die zweite Großstadt von Wales und Hauptstadt, glänzt mit einem Naturparadies quasi vor der Haustür. Rund eine Stunden sind es mit dem Bus vom sympathischen Cardiff ins Herz der Brecon Beacons – eine sagenhafte Heidelandschaft mit mächtigen Grasbergen, die durch Wetter und Zeit geformt wurden, allen voran der 886 Meter hohe Pen y Fan. Noch so ein wunderbares Wales-Wanderrevier.

Wales Anreise: Wer nicht fliegen möchte, nimmt den Zug. Die Anreise an einem Tag nach Cardiff ist möglich. Es gibt beispielsweise eine Verbindung nach London mit nur einem Umstieg in Paris mit Weiterreisemöglichkeit nach Wales am selben Tag oder einer Zwischenübernachtung in London. Auf der Insel bietet sich der Kauf eines Brit-Rail-Passes an, der unbegrenzte Fahrten auf den meisten Bahnstrecken in England, Wales und Schottland ermöglicht (www.britrail.com). Die Businfrastruktur in Wales ist gut. Hilfreich ist die Wales-Transport-App TrawsCymru. Unterkünfte: Eine Auswahl an empfehlenswerte Unterkünfte in von Wales: Conwy: The Erskine Arms in Conwy (www.erskinearms.co.uk), Betws y Coed: Royal Oak Hotel (www.royaloakhotel.net), Tremadog: Plas Tan-Yr-Allt (www.plastanyrallt.co.uk), Abercastle (Pembrokeshire): Doves Cottage (www.dovescottage.co.uk), Tolle Cottages in Pembrokeshire findet man auch unter www.coastalcottages.co.uk Wandern in Wales: Wales hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Mehr zu den Freizeitaktivitäten und weitere Infos zu Wales unter www.visitwales.com.