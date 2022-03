Ein feines Abenteuer: Auf Mallorca den Schmugglern von einst nachspüren

Plus Angesichts fast stündlicher Flüge von Deutschland auf die Insel kann man sich kaum vorstellen, wie arm die Menschen dort einst waren. Doch sie wussten sich zu helfen.

Es klingt nach purem Abenteuer, wie mitten in der Nacht Alkohol und Tabak von großen Schiffen in aller Heimlichkeit nach Mallorca und dort unter die Leute gebracht werden. Wenn der Ruf „Jungs, heute wird gefeiert“, durch die Straßen hallt, machen sich die Schmuggler auf zum Meer.