Wandern

vor 35 Min.

Pilgerreisen boomen: Wie man den richtigen Weg findet

Plus In Krisenzeiten suchen immer mehr Menschen in ihrer Freizeit Ruhe und Einkehr. So finden Wandernde von den vielen Pilgerwegen den passenden für sich.

Von Joachim Göres

Touristen und Touristinnen haben es gern bequem und sind auf der Suche nach Erholung, Ablenkung und Vergnügen im Hier und Jetzt. Pilgerinnen und Pilger üben dagegen Verzicht, sind auf historischen Spuren unterwegs und interessiert an Ritualen und Erlösung. So bringt es der Religionswissenschaftler Michael Stausberg in seinem Buch „Religion im modernen Tourismus“ auf den Punkt und schränkt gleich wieder ein, dass es viele Überschneidungen zwischen diesen beiden Gruppen gebe.

