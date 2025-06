Griechisch essen ohne Fleisch? Diese kretischen Bratlinge überzeugen auch Kritiker

Fremde Aromen, neue Genusswelten. Reisen und Speisen – das ist untrennbar miteinander verbunden. In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir die Zeit mit inspirierenden Rezepten bis zu Ihrer nächsten Reise geschmackvoll überbrücken.

Der Sehnsuchtsmoment für Kreta

Wandern auf Kreta bei dieser Hitze? Die berühmten kretischen Ziegen, die sogenannten Kri-Kri machen vor, wie es geht, ihnen kann man auch in der spektakulären Samaria-Schlucht begegnen, die als der Grand Canyon Griechenlands bekannt ist. Ein wenig Mühe ist das Ganze also schon wert, und ein wenig Hoffnung auf Abkühlung darf man sich auf der 13 Kilometer langen Strecke auch machen. Die Schlauen sind schon um 7 Uhr unterwegs, wenn die Schlucht für Wanderer und Wanderinnen freigegeben wird. Um diese Uhrzeit ist es nicht nur kühler, die Chancen auf ein paar einsame Momente in der beliebten Schlucht sind auch höher. Fünf bis sechs Stunden sind auch geübte Wanderer unterwegs, man will ja die Augen etwas schweifen lassen. Gutes Schuhwerk ist wichtig, vorallem der Einstieg erfordert Trittsicherheit. Wie gut, dass am Ende der Tour eine Taverne wartet.

Icon Vergrößern Was gibt es denn heute? Griechische Spanakopita Bratlinge mit Spinat und Zucchini. Foto: Laura Edwards/Verlag Icon Schließen Schließen Was gibt es denn heute? Griechische Spanakopita Bratlinge mit Spinat und Zucchini. Foto: Laura Edwards/Verlag

Das Rezept für Spanakopita Bratlinge

Die Zutaten (für vier Personen): 100 g Babyspinat, 1 große Zucchini, 1 TL Meersalz, ½ Bund Dill, Minze oder glatte Petersilie – oder eine Kombination aus allem, 4 Frühlingszwiebeln, 100 g Mehl (auf Wunsch glutenfrei), 1 TL Backpulver, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 2 große Eier, 50 g griechischer Joghurt, 100 g Feta, Olivenöl, 1 Zitrone zum Servieren

So geht’s: Den Spinat grob gehackt in einem Sieb in die Spüle stellen. Zucchini putzen und grob darüberreiben, dann das Gemüse mit dem Meersalz vermischen. 15-20min stehen lassen, um die Flüssigkeit herauszuziehen. Die Mischung gründlich ausdrücken, um das komplette Wasser zu entfernen, dann in eine große Schüssel geben. Die Kräuter fein hacken, die Frühlingszwiebeln putzen und in feine Ringe schneiden, dann beides in die Schüssel geben. Mehl, Backpulver und eine kräftige Prise Pfeffer hinzugeben. Eier und Joghurt unterrühren. Den Feta zerbröseln und unterheben.

Fertigstellen: Einen Teller mit Küchenpapier auslegen. So viel Olivenöl in eine große Pfanne geben, dass der Boden bedeckt ist, und auf mittlere Hitze bringen. Mit einem Löffel je 1 EL Teig als Bratling in die Pfanne setzen. Die Pfanne sollte nicht zu voll werden. 3-4 Minuten von beiden Seiten goldbraun braten, dann auf den mit Küchenpapier belegten Teller geben.

So fortfahren, bis der Teig aufgebraucht ist. Mit einer kräftigen Prise Salz bestreut und in Spalten geschnittener Zitrone zum Beträufeln servieren.

Übrigens: Spanakopita Bratlinge sind großartig als leichte Mahlzeit mit etwas Salat, als Vorspeise oder sogar in etwas kleinerer Form als Snack oder Fingerfood für Partys. Sie können gern den Spinat im Topf zusammenfallen lassen. Alternativ kann für dieses Rezept auch tiefgekühlter Spinat verwendet werden. Das Rezept stammt aus dem Buch: Greekish. Über 100 griechisch inspirierte Rezepte. DK Verlag, 288 Seiten, 29,95 Euro.