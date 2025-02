Hotel mit besonderem Service: Das Hermes Hotel in Oldenburg

Kein Pomp und Chichi, dafür ein Service, bei dem man spürt, dass Gastfreundschaft nicht nur eine Worthülse ist: das Hermes Hotel in Oldenburg. Man unterschätzt es leicht, denn es ist nahe des Bahnhofs, mit schlichter Fassade, in einem Hinterhof gelegen. Aber das hat schließlich auch Vorteile: Es ist ruhig und man bekommt immer einen Parkplatz. Die Zimmer sind frisch renoviert, es gibt alles, was man braucht, aber auch hier gilt: kein Pomp und Chichi.

Was das Hermes Hotel trotzdem so besonders macht? Das gute Gefühl, dass man hier umsorgt wird. Untrügliches Zeichen dafür: der Kühlschrank im zweiten und dritten Stock mit (kostenlosem) Bier, Mineralwasser und Cola. Nie hat das Pils so gut geschmeckt wie hier im Hermes Hotel nach stundenlanger Anfahrt aus dem Süden der Republik. Und tagsüber gibt es in der Lobby einen Automaten für Heißgetränke mit Keksen.

Die autofreie Innenstadt ist vom Hermes Hotel aus fußläufig zu erreichen

Man könnte sich also leicht den ganzen Tag im Hotel einigeln und es sich gut gehen lassen, zumal es auch noch eine Sauna gibt, aber Bier und Tee kann man natürlich auch ebenso gut in den reizenden Cafés und Kneipen in der Stadt trinken. Nur ein paar Schritte vom Hotel entfernt ist die Promenade am Hafen, gesäumt mit den entsprechenden Lokalitäten, und von dort aus ist fußläufig die autofreie Innenstadt von Oldenburg erreichbar. Hier wimmelt es in den Backsteinhäusern von kleinen Geschäften, die sich noch nicht der Massenware deutscher Fußgängerzonen verschrieben haben. Mit dem Staatstheater, einem Dreispartenhaus, und dem Horst Janssen-Museum, gewidmet dem aus Oldenburg stammenden großen Zeichner, finden auch kulturaffine Reisende ein Programm für abwechslungsreiche Tage, die dann mit einem kühlen Pils im Hermes Hotel einen entspannten Abschluss finden.

Hermes Hotel, Ankerstraße 19, Tel. 0441/77939100; DZ/F ab 126 Euro, www.hermes-hotel-oldenburg.de