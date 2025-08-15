Alaska-Gipfel in echt: So überraschend schön ist das Land, wo sich Trump und Putin treffen

Der Fang des Lebens lässt auf sich warten. Köder von vier Angeln hängen im Wasser. Seit über einer Stunde dümpelt das kleine Fischboot im schmalen Meeresarm vor Alaskas Hauptstadt Juneau. Aber der avisierte Lachs will nicht anbeißen. „Die Fangsaison hat eben erst begonnen, das wird schon“, erklärt Kapitän Tim dem Angel-Novizen aus Germany. Da knarzt unvermittelt eine Stimme aus dem Funkgerät: „Mein Buddy“, erklärt Tim: „Wale in Sicht!“ Angeln eingeholt. Vollgas. Tatsächlich: Eine Buckelwal-Mutti und ihr Kleines zeigen die Rückenflossen. Umzingelt von drei Ausflugsbooten mit „Whale Watchern“. Tim steuert nicht näher heran: „Zu gefährlich! Wir sind zu klein. Es gab schon Unfälle mit Fischerbooten.“

Ohne eigenen Lachs zwar, aber glücklich geht es zurück an Bord des Kreuzfahrtschiffs Nieuw Amsterdam, mit dem wir die nächsten Tage Alaska bereisen werden. Alaska! Was weiß man denn schon über den 49. und größten US-Bundesstaat der USA, wo sich nun US-Präsident Donald Trump und der russische Machthaber Wladimir Putin zum Alaska-Gipfel treffen werden. Im Hinterkopf reisen die klassischen Alaska-Bilder mit: unwirtliche Weiten, Kälte, Schnee und Eis, Elche, Bären. Das Unerwartete kommt in den nächsten Tagen noch oft.

Als gleite das Kreuzfahrtschiff auf einem Fluss mitten durch die Alpen

Eine erste Überraschung die Landschaft. Statt mit rauen Winden und hohem Seegang präsentieren sich die Gewässer vor Amerikas nördlicher Pazifik-Küste auf der sogenannten Inside-Passage nahezu spiegelglatt. 1000 Inseln, zwischen denen das Schiff Kurs Richtung Norden hält, bilden einen natürlichen Schutzwall vor den Unbilden der offenen See. Und der Ausblick von Deck ist unvermutet vertraut: bewaldete Hügel, saftig-grüne Bergwiesen. Dahinter felsige Massive, die Gipfel in Schnee gehüllt. Es fühlt sich an, als gleite die Nieuw Amsterdam auf einem breiten Fluss mitten durch die Alpen.

Das Schiff steuert ganz nah an den mächtigen Margerie-Gletscher im Glacier Bay-Nationalpark heran. Ein schönes Fotomotiv für die Inside-Kreuzfahrer. Foto: Günther Hödl

Vor genau 50 Jahren hat Holland America Line (HAL) als erste Kreuzfahrt-Gesellschaft die Inside-Passage für sich entdeckt. Inzwischen bedienen alle amerikanischen Reedereien die Route, welche in Europa mit einer Norwegen-Kreuzfahrt Richtung Nordkap vergleichbar ist. Nur präsentiert sich in Amerika – wie sollte es anders sein – alles eine Nummer größer, spektakulärer: die Gletscher, Berge, Fjorde. Mit sechs Schiffen ab Vancouver und Seattle ist HAL der Platzhirsch. Deutsche Reedereien sind nicht am Start. Wer auf etwas europäisches Ambiente Wert legt, findet dies bei der Holland America Line: niederländische Flagge am Schiffheck, Bilder der Königsfamilie und Oranje-Party.

Plötzlich steht ein Bär neben den Schienen

Unter den 2100 Passagieren sind diesmal nur 14 Deutsche. Einer davon ist Michael Stendebach. Der 53-jährige Rheinländer ist Vizepräsident Food, Beverage and Rooms Division bei HAL und bescherte seiner Reederei mit der Idee des „Frisch-Fisch-Programms“ ein Alleinstellungsmerkmal. Dreimal pro Cruise-Woche werden fangfrische Meerestiere von lokalen Partnern in die Kühlräume der Kreuzfahrtschiffe gebunkert.

Von Skagway aus machten sich die Goldsucher auf den Weg Richtung Yukon. Heute parken die Kreuzfahrtschiffe direkt am Ende der Hauptstraße. Foto: Günther Hödl

Erster von drei Stopps auf der Inside-Passage ist das bunte Städtchen Ketchikan – „Alaskas First City“, was sich auf dessen geografische Lage bezieht. Von hier aus machten sich 1886 die ersten Goldsucher auf den 1000 Kilometer langen Trail in die Schürfgebiete am Yukon und Klondike – Jack London lässt grüßen. Touristen tun sich heute leichter: Sie erklimmen die ersten 100 Kilometer mit der historischen White Pass Railway und feiern auf der landschaftlich fantastischen Strecke euphorisch ein Tier neben den Schienen: „Oh, look! A bear!“ Bären in freier Natur sieht man schließlich nicht alle Tage.

Zugführer und Schaffner der White Pass Railway. Heute fährt der Zug für Touristen, früher waren mit ihm die Goldsucher in Richtung Yukon unterwegs. Foto: Günther Hödl

„Alaska hat über 70.000 Gletscher, nur 650 davon sind namentlich erfasst“, sagt Nationalpark-Rangerin Corinne. Zusammen mit Vertretern der First Nations ist sie für den finalen Kreuzfahrt-Abstecher in die Glacier Bay an Bord gekommen. Gleich mehrere der teils kilometerbreiten Eisströme schieben sich hier dem Meer entgegen. Das Schiff steuert ganz nah an den mächtigen Margerie-Gletscher heran, steuert gemächlich quer zur Abbruchkante. Still ist es geworden an Deck. Fast schon andächtig lauschen alle dem lauten Knarren und Knacksen der Eisblöcke. Was statisch scheint, ist tatsächlich ständig in Bewegung. Ob der Gletscher jetzt kalbt? Margerie tut uns den Gefallen leider nicht.

1500 Elche leben in Anchorage

Was steckt wohl noch so alles in der „Wundertüte“ Alaska? Im Anschluss an die Inline-Passage sollen zehn Tage Roadtrip die Antwort geben – mit Anchorage als „Ankerpunkt“. „Alaskas einzige Metropole hat 300.000 Einwohner, 1500 davon sind Elche“, sagt Stadtführer Curd und meint es tatsächlich so. Der Moose, wie ein Elch auf Amerikanisch heißt, ist allgegenwärtig. Auf Straßenschildern, als Kunstwerk an Hauswänden, plüschig im Souvenirshop oder live in städtischen Straßen und Hausgärten. Was für ein Glück für die Elche, dass die lokale Fast Food-Spezialität der Rentier-Hotdog ist.

Der Moose, wie ein Elch auf Amerikanisch heißt, ist in Alaska allgegenwärtig, hier als buntes Kunstwerk an einer Hauswand. Foto: Günther Hödl

Per Trolleybus geht die Tour zum Earthquake-Park. „Mit einem Fuß stehen Sie hier auf der amerikanischen Erdplatte, mit dem anderen auf der pazifischen“, erklärt Curd die tektonischen Verhältnisse an der Gedenkstätte für das verheerende Karfreitagsbeben von 1964: „Kein Haus blieb in Anchorage verschont. Hier verschluckte der Boden die gesamte Bebauung.“ Der Grabenabriss liegt einige Meter weiter im Wald. Mit einer Magnitude von 9,2 war es das stärkste, jemals in Nordamerika gemessene Erdbeben. Als Teil des pazifischen „Ring of Fire“ zählt Alaska 70 potenziell aktive Vulkane. „Gerade ist der Mt. Spurr sehr unruhig“, merkt der Guide an.

Chris von Imhof hat das große Erdbeben in Alaska miterlebt

Die 64er-Katastrophe am eigenen Leib erfahren hat Chris von Imhof, damals Anchorage-Manager einer Fluggesellschaft. „Ich saß in meinem Airport-Büro, als das ganze Gebäude zu krachen und schütteln begann“, schildert der in Garmisch aufgewachsene und Ende der 50er-Jahre ausgewanderte Deutsche die schlimmsten Angstminuten seines Lebens: „Ich sprang aus dem Fenster und rannte aufs Rollfeld, als der einstürzende Tower nur 50 Meter neben mir aufschlug.“

Der inzwischen 85-Jährige lebt in Girdwood, 70 Kilometer südlich von Anchorage. Ein vom Beben verursachter Tsunami löschte damals das am Turnagain-Meeresarm gelegene Städtchen binnen weniger Minuten komplett aus. Das neue Girdwood duckt sich heute einige hundert Meter landeinwärts zwischen Birken und Nadelbäumen. Die Hauptstraße endet direkt vor dem Mount Alyeska – an dem im Winter Ski gefahren wird! Eine Seilbahn führt vom Alyeska Ressort-Hotel in die Höhe.

Der inzwischen 85-Jährige „Mister Alyeska" Chris von Imhof lebt in Girdwood, 70 Kilometer südlich von Anchorage. Foto: Günther Hödl

Maßgeblich entwickelt hat das Areal in den Jahrzehnten bis zu seinem Ruhestand Chris von Imhof: „Als ich hier Manager wurde, gab es nur einen kleinen Sessellift.“ Heute ist es das größte Skigebiet Alaskas. Nach von Imhof sind Pisten- und Wanderabschnitte benannt. Der stets fröhliche Senior bewohnt ein Haus im alpenländischen Stil samt bayerischer Fahne auf dem Balkon. Auf den Straßenschildern Girdwoods finden sich Namen wie „Garmisch Road“ oder „Brenner Circle“. Eine Ehrentafel im nahen Alaskan Wildlife Conservation Center, wo Bären, Elche, Bisons, Karibus und Rentiere auf einem großen Freigelände leben, ist Chris von Imhof gewidmet. Er hat das Center mitgegründet.

Im Alaskan Wildlife Conversation Center nahe Girdwood sind Bären, Elche, Bisons (Bild), Karibus und Rentiere auf einem großen Freigelände zu bestaunen. Foto: Günther Hödl

Vom Bellboy am Garmischer Alpenhof zum „Mister Alyeska“ – von Imhof lebt in Alaska seinen amerikanischen Traum. Unter den Einwohnern europäischer Abstammung stellen Deutsche mit knapp 13 Prozent die größte Gruppe vor Iren (9,4) und Engländern (7.4). Rund 16 Prozent der Bevölkerung machen die elf indigenen Stämme Alaskas (Indianer, Eskimos, Aleuten) aus. Die Kultur, Geschichte und Lebensweise der Natives vermittelten das moderne Anchorage Museum und das Alaska Native Heritage Center.

Rundflug und Schlauchboot-Rafting

Girdwood sehe ich einige Tage später von oben wieder. Anchorage hat den weltweit verkehrsreichsten Wasserflughafen. Buchstäblich erhebend ist der Rundflug vom Lake Hood in die monumentale Schnee- und Gletscherwelt der nahen Chugach Mountains. Samt Zwischenlandung auf einem eiskalten, tiefblauen Gletschersee. Und noch eins draufgesetzt: Mit der Alaska Railroad geht es zum Startpunkt einer Schlauchboot-Raftingtour: die kristallenen Eisberge vor dem Spencer Gletscher.

Der Denali (Mt. McKinley) ist mit 6190 Metern Nordamerikas höchster Berg, hier von Talkeetna aus in seiner ganzen Schönheit zu sehen. Foto: Günther Hödl

Unerwartetes hält auch die zweistündige Autofahrt zum pittoresken Örtchen Talkeetna nördlich von Anchorage bereit. Unterwegs traue ich meinen Augen nicht: ein bestens besuchter Badesee mit Liegewiese! In Alaskas Sommer zeigt das Thermometer locker mal 25 Grad – bei 22 Stunden Tageslicht. In Talkeetna endet die Dorfstraße am breiten, silbern glitzernden Susitna River. Vom Ufer aus präsentiert sich Nordamerikas höchster Berg ausnahmsweise wolkenfrei. Sechs Kilometer überragt der Denali (Mt. McKinley) seine Umgebung. „Breathtaking“, stellt eine ältere Dame neben mir andächtig fest. Ich kann nur zustimmen: Alaska ist atemberaubend – und unerwartet vielfältig.

Kurz informiert

Anreise: In der Saison (Mitte Mai bis Ende September) fliegt Condor ab Frankfurt mehrmals wöchentlich direkt Vancouver und Anchorage an. Für die Kanada-Einreise wird ein ETA-Visum benötigt, für die USA das ESTA.

Alaska wurde 1867 für 7,2 Millionen Dollar Russland abgekauft und trat den USA 1959 als 49. Bundesstaat bei. Mit 1,723 Millionen Quadratkilometern ist es rund 4,5 Mal so groß wie Deutschland, hat aber nur 740.000 Einwohner.

Hotel: The Lakefront Anchorage“ (Lake Hood), „The Wildbirch Hotel“ (Downtown)

Kontakt: www.anchorage.net und www.hollandamerica.com

Amerikanischer Veteranen-Friedhof bei der russisch-orthodoxen Kirche des Dörfchens Ninilchik. Am Horizont ragt einer von Alaskas 70 Vulkanen auf. Foto: Günther Hödl