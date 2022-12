Watford

07.12.2022

Wo die magische Welt des Harry Potter auflebt

Plus Einmal Weihnachten feiern wie Harry Potter und seine Freunde. Nordwestlich von London kann man in die Filmwelt eintauchen. Und es gibt wieder eine neue Attraktion samt rückwärts ablaufendem Babygeschrei.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Es ist dunkel. Es ist kalt. Die nicht immer schnurgerade verlaufende Fußgängerbrücke erscheint in einem fahlen, blassblauen Licht. Und immer wieder legt sich Schnee auf die Schindeln der geschützten Brücke. Seltsam: Die Flocken rieseln nicht kontinuierlich. Sie lassen sich fast stoßweise auf der Überdachung nieder. Eine kleine Windmaschine hat an der unsteten Verteilung den maßgeblichen Anteil, wie sich herausstellt. Immerhin: Hier tut sich wenigstens was in der kalten Jahreszeit. Schnee hat sich bei uns bislang rar gemacht. Was also tun, wenn es nicht mehr auszuhalten ist ohne weiße Pracht? Eine Idee ist, in die Industriestadt Watford zu reisen, gut 30 Kilometer nordwestlich von London gelegen. Dort gibt es Schnee – wenn man so will – wie von Zauberhand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen