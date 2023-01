Schönes Nichtstun im Winzerhäuschen von Star-Architekt Matteo Thun

Auf dem Weingut Longen-Schlöder in Rheinland-Pfalz kann man sehr individuell übernachten. Und auch auf der Speisekarte spürt man, dass man bei Winzern wohnt.

In einem WeinKulturGut geht es vielleicht nicht nur um Trinkkultur – auch wenn diese klar eine Rolle spielt. Sonst bräuchte man ja nicht auf einem Weingut übernachten. Bei Longen-Schlöder in Longuich, einem kleinen Örtchen in Rheinland-Pfalz sollen die Gäste auch die „hohe Kunst des süßen Nichtstuns“ pflegen, sagt Hausherr Markus Longen, den man interessanterweise nie dabei beobachten kann, wie er die Hände in den Schoß legt.

Ein Zimmer im Winterhäuschen des Weinguts Longen-Schlöder. Foto: Longen-Schlöder

Umtriebig ist er nicht nur, was seine Weine angeht. Seit einigen Jahren gibt es auf dem Gelände sogenannte Winzerhäuschen, die von dem bekannten Architekten Matteo Thun geplant wurden. Und es werden stetig mehr. Quadratisch-schlichte Schieferhäuschen – jedem Gast sein eigenes kleines Reich. Mit einem lauschigen Gärtchen davor, in dem fürs süße Nichtstun eine knallrote Liege parat steht. Die Gartenmöbel rot, die Einrichtung im Häuschen mit roten Accessoires, da fehlt doch nur noch ein Glas Spätburgunder, der hier unter anderem ausgebaut wird.

Winzerhäuschen auf dem Weingut Longen-Schlöder sind kleine Platzwunder

Die Häuschen sind ein kleines Platzwunder, ein Bett, das Bad dahinter versteckt, ein Sideboard, ein Stuhl – schlau durchdacht, wer allerdings mit großem Gepäck reist, könnte ein kleines Problem bekommen. Dass man in einem Weingut wohnt, merkt man auch auf der Speisekarte des Restaurants: Wurstsalat mit Riesling-Vinaigrette, pikantes Trestersteak, Riesling-Schinken-Sülze mit Bratkartoffeln. Dann noch eine Weincreme und das süße Nichtstun kann glatt beginnen.

Kontakt: Weingut Longen-Schlöder, Kirchenweg 9, 54340 Longuich, DZ ab 120 Euro. www.longen-schloeder.de

