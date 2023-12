Es gibt so viel Glanz in dieser Welt. Dies ist eine Einladung zu einer Reise um die Welt – immer der Pracht hinterher. Elf goldene Orte, die nicht nur an Weihnachten erstrahlen.

1. Der Grabschatz von Tutanchamun

Tutanchamun war zwar der unbedeutendste Pharao, doch seine Grabbeigaben sind der größte Schatz Ägyptens. 5000 Preziosen wurden dem Kindkönig mit auf den Weg in das Totenreich gegeben. Geradezu ikonisch: die berühmte Totenmaske. Der britische Archäologe Howard Carter entdeckte im Jahr 1922 das unscheinbare Grab des jungen Pharaos im Tal der Könige. Es ist das einzige vollständig erhaltene Grab, das je gefunden wurde. Die Maske ist derzeit noch im Alten Ägyptischen Museum zu sehen, wenn das Neue eröffnet, wird sie in einer feierlichen Zeremonie umziehen.

2. Der goldene Pavillon in Kyoto

Erst Privatbesitz, dann buddhistischer Tempel: Der goldene Kinkakuji ist nicht der bedeutendste, aber wegen des Goldes vielleicht der berühmteste Tempel Japans. Er liegt im Nordwesten der Kaiserstadt Kyoto. Die beiden oberen Stockwerke sind vollständig mit Blattgold überzogen. Mehr Glanz geht nicht. Was für ein Anblick, wenn sich bei Sonnenschein das Gold im Wasser spiegelt. Ursprünglich war der Tempel der Alterssitz eines verdienten Shoguns und diente als Reliquien-Halle. Der ursprüngliche Tempel ist niedergebrannt. 1955 wurde er originalgetreu wieder aufgebaut.

3. Der Markusdom in Venedig

Gold, wohin man auch schaut! Der Markusdom ist ohne Zweifel das Prunkstück Venedigs – das will in dieser opulenten Stadt durchaus was heißen. Sämtliche oberen Wandzonen der Kirche sowie die gesamte Decke sind mit goldenen Mosaiken verziert. Hat je jemand die vielen einzeln Plättchen gezählt? Erzählt werden in den Bildern unter anderem die Schöpfungsgeschichte und das Leben von Johannes dem Täufer. Der Innenraum gilt als Höhepunkt der Mosaikkunst des Abendlandes. Kein Wunder also, dass der Markusdom auch die "Goldene Basilika" genannt wird.



4. Der Emirates Palace in Abu Dhabi

Paradox, doch am Anfang stand der Mangel: Weil der Herrscher von Abu Dhabi einen angemessenen Ort für das Treffen der arabischen Regierungschefs und Scheichs benötigte, wurde der Emirates Palace gebaut. Er könnte einer Geschichte aus 1000 und einer Nacht entstammen, ist aber seit 2005 in Gold gemeißelte Realität. Der Emirates Palace gilt als eines der luxuriösesten Hotels der Welt. Von den Gästen werden dort angeblich jedes Jahr fünf Kilogramm reines essbares Blattgold verzehrt. Markenzeichen ist aber die riesige Kuppel mit 42 Metern Durchmesser.

5. Der Winterpalast in St. Petersburg

Ob in diesem Zeichensaal je Bilder entstanden sind? Wenn, dann goldene, um sich treu zu bleiben. Dieser Prachtraum im Winterpalast in St. Petersburg war vielmehr Empfangshalle von Zarin Marija Alexandrowna. Außerdem wurde hier glänzend getanzt. Heute ist in den Nachbarräumen eine der bedeutendsten Gemäldegalerien der Welt untergebracht, die Eremitage. Doch weil die Zeiten gerade nicht glänzend sind, was die Beziehungen zu Russland angeht, können derzeit von Deutschland aus keine Reisen nach St. Petersburg unternommen werden.

6. Der Felsendom in Jerusalem

Eine goldene Kuppel im Spannungsfeld der Religionen. Der Felsendom steht auf dem Tempelberg im südöstlichen Teil der Altstadt von Jerusalem. Nach christlicher und jüdischer Überlieferung befindet sich unter dem Felsendom der Gründungsfelsen, um den herum Gott die Welt erschaffen hat. Laut Bibel war hier auch die Stelle, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern wollte. Der Felsendom ist eines der islamischen Hauptheiligtümer, Mohammed soll hier seine Himmelfahrt angetreten haben. Die goldene Kuppel ist das Wahrzeichen Jerusalems.

7. Der Dom in Aachen

Bei Eintritt: Gold. Der Aachener Dom ist eine goldene Wucht, dazu zählt natürlich auch der berühmte Domschatz, dessen Glanzstücke ebenfalls im Altarraum – geschützt – ausgestellt sind. 30 Könige wurden hier gekrönt. Der bedeutendste war natürlich Karl der Große. Der Marmorthron ist im Obergeschoss zu sehen, draufsetzen darf sich natürlich keiner. Der Dom ist der erste Kuppelbau nördlich der Alpen. Das Außergewöhnliche daran ist der oktogonale Raum darin. Und natürlich die wunderschönen Mosaike überall.

8. Der Goldene Saal in Augsburg

Augsburg hat gleich zwei goldene Prachtsäle. Einen kleinen und einen großen. Der Kleine liegt etwas versteckt, der Große glänzt im Rathaus, gebaut von Augsburgs großem Baumeister Elias Holl, dessen 450. Geburtstag die Stadt in diesem Jahr feierte. Das Original ist in den Kriegsnächten im Februar 1944 ausgebrannt. 1985 zum 2000-Jahr-Jubiläum hat sich die Stadt mit der Restaurierung des Goldenen Saals selbst ein Geschenk gemacht. Jetzt strahlt er fast intensiver als zuvor – vor allem die imposante Kassettendecke.

9. Der Goldene Felsen in Myanmar

Der Legende nach wird der Fels von zwei Haaren Buddhas im Gleichgewicht gehalten. Ein Eremit soll die Pagode auf dem Felsen mit einer Haarreliquie Buddhas errichtet haben, seit dem ist der Fels ein Wallfahrtsort in Myanmar. Für das Gold sorgen die Pilger, die mitgebrachtes Blattgold an den Granit heften. Frauen dürfen den heiligen Felsen übrigens nicht berühren. Der Fels, dessen Form an einen menschlichen Schädel erinnert, ist 7,6 Meter hoch. Wie viel von seinem Gewicht das Blattgold ausmacht, ist nicht bekannt, aber er strahlt wunderschön in die Nacht hinein.

10. Songzanlin in Tibet

Das Kloster Songzanlin mit seinen goldenen Dächern ist der größte buddhistische Tempel-Komplex in der tibetischen Provinz Yunnan. Im Jahr 1674 wurde das Songzanlin Kloster vom fünften Dalai Lama mithilfe des Kaisers Kangxi gegründet. Der Baustil des Klosters erinnert an den berühmten Potala-Palast, den Hauptsitz der Dalai-Lamas, in Lhasa. Um die Hauptgebetshalle zu erreichen, müssen die Gäste 146 Stufen erklimmen, was über 3000 Meter über dem Meeresspiegel nicht ganz ohne ist. Etwa 800 Mönche leben in Songzanlin.

11. Franziskuskirche in Salvador/Brasilien

Auf die inneren Werte kommt es an. So ist das auch bei der Franziskuskirche in Salvador di Bahia in Brasilien. Außen die gelebte Schlichtheit, innen überbordende Pracht. Alle Wände, Säulen, die Seitenkapellen sind mit vergoldeten Schnitzereien auf weißem Grund im typisch portugiesischen Stil mit Blumenmotiven, Ranken, Muscheln, Friesen und zahllosen Engel- und Vogelfiguren verziert. Man schätzt, dass insgesamt etwa eine Tonne Gold für die Verzierungen verwendet wurde. Zur Kirche gehört ein Jesuitenkloster. Die Mönche dort leben übrigens nach dem Armutsgelübde.