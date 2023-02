Winter

vor 52 Min.

Mal Runterkommen: Die schönsten Rodelbahnen in den bayerischen Bergen

Plus Endlich hat es genügend geschneit, um in den Faschingsferien mit den Schlitten loszuziehen. Neun Rodelstrecken, bei denen es mal richtig Spaß macht, dass es auf lange Sicht abwärts geht.

Von Doris Wegner Artikel anhören Shape

Das ist mal ein Abwärtstrend, der allen Spaß macht. Und endlich liegt genügend Schnee, um mit den Schlitten loszuziehen. Die Bahnen mal kurvig, mal flach, mal was für Mutige, mal was für die ganze Familie. Eine Auswahl der schönsten Schlittentouren in den deutschen Alpen. Aber ein Tipp vorneweg: Es ist ratsam, in diesem Winter voller Wetterkapriolen zu prüfen, ob die Rodelbahnen gespurt und geöffnet sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen