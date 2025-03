Vorsicht Sommerzeit: Was Reisende jetzt wissen sollten 

Von A wie Albanien bis Z wie Zypern: Fast 70 Länder verschieben im Sommer die Uhrzeit um eine Stunde. Reisende sollten sich also schlaumachen, wie in ihrem Urlaubsland die Zeitumstellung gehandhabt wird, um rechtzeitig Missverständnissen, Verwechslungen und verpassten Anschlussflügen vorbeugen zu können.

Zeitumstellung in der Europäischen Union

Wer bei seinen Reisen in der Europäischen Union bleibt, der hat es einfach. Denn innerhalb der EU machen alle bei der Sommerzeit 2025 mit. Von Polen bis Portugal verschiebt sich die Zeit gleichzeitig am letzten März-Wochenende um eine Stunde vor. Das bedeutet aber nicht, dass überall die gleiche Zeit herrscht. Finnland, das Baltikum, Rumänien und Bulgarien eilen Deutschland eine Stunde voraus, Portugal (und das ausgetretene Großbritannien) hinkt eine Stunde nach. Das tun diese Länder aber sommers wie winters, der Unterschied bleibt also gleich.

So ist die Situation am Mittelmeer

Bereits rund ums Mittelmeer ändert sich die Situation. Einige wichtige Reiseländer sparen sich die Sommerzeit und zwar die Türkei, Tunesien und Marokko. Das Ergebnis: Zur warmen Jahreszeit beträgt die Differenz der Türkei zu Deutschland eine, im Winter sind es zwei Stunden. Dass es durchgängig die südlichen Anrainerländer des Mittelmeers sind, die keine Lust aufs Drehen an der Uhr haben, ist kein Zufall. Je näher man dem Äquator kommt, umso weniger unterscheiden sich die Tageslängen übers Jahr.

Zeitumstellung: Sonderfall Marokko

Marokko hat keine Sommerzeit, aber eine Zeitumstellung. Die Ortszeit wird am Sonntag vor dem Ramadan um 3 Uhr um eine Stunde verkürzt und am Sonntag nach dem Ramadan um 2 Uhr um eine Stunde verlängert. Im Jahr 2025 war dies der 23. Februar und es wird der 6. April sein. Das geschieht, weil gläubige Moslems im Ramadan bis zum Sonnenuntergang fasten. Auf diese Weise bekommen sie eine Stunde früher etwas zu essen.

Ägypten stellt die Uhren später um

Eine Sonderrolle spielt Ägypten. Es ist das einzige afrikanische Land mit einer Sommerzeit. Dort werden die Uhren also ebenfalls umgestellt, aber einen Monat später als in der EU. Die Zeit wechselt am letzten Freitag im April und dann wieder am letzten Donnerstag im Oktober, jeweils um 24 Uhr. Warum am Freitag? Ägypten ist ein islamisches Land und dort ist der Freitag das, was bei uns der Sonntag ist.

In den USA gilt jetzt schon die Sommerzeit

Auf Englisch heißt die Sommerzeit Daylight Saving Time. Es gibt sie auch in den USA, dort hat die Sommerzeit bereits Mitte März begonnen. Dadurch entsteht für zwei Wochen eine andere Zeitdifferenz zu Europa. Für Fluggesellschaften ist das teuer, sie müssen zweimal zusätzlich die Flugpläne angleichen. Arizona und Hawaii verzichten auf die Zeitumstellung und bleiben ganzjährig bei der Normalzeit.

In Kanada gehen die Uhren oftmals anders

Kanada richtet sich nach dem Nachbarn USA. Ganz Kanada? Nein. Einige Gebiete widersetzen sich. Dazu gehören ganz Yukon, der größte Teil von Saskatchewan, ein Stück im Nordosten von British Columbia sowie ein halbes Dutzend Einsprengsel quer übers Land. Warum? Die Hoheit über die Entscheidung liegt bei den Provinzen und Territorien - und einige wollen schon aus Prinzip nicht so sein wie alle anderen.

Mexiko richtet sich nach den USA - meistens

Mexiko hat 2022 den saisonalen Zeitwechsel aufgegeben und stellt die Uhren nicht mehr um - eigentlich. Einige Landesteile, die besonders nah an den USA liegen, tun es aber doch noch. Außerdem halten die Baja California (ohne Baja California Sur) und die Isla Guadeloupe an der Zeitumstellung fest. Im Takt mit den USA stellen auch die Bahamas und die Bermudas um, außerdem Kuba, das sonst eigentlich wenig mit den USA zu tun haben will.

Auch Australien hat eine Sommerzeit - aber weil der Kontinent auf der Südhalbkugel liegt, beginnt am ersten Sonntag im April der Winter. Dann ist der Kontinent in drei Zeitzonen eingeteilt. Im australischen Sommer (ab dem ersten Oktobersonntag) führen die drei südlichen der sechs australischen Bundesstaaten dann die Sommerzeit ein und damit werden aus drei Zeitzonen fünf. Damit Australien-Urlauber den Überblick behalten, hat Tourism Australia die Verhältnisse auf einer Website zusammengestellt: www.australia.com/de-de/facts-and-planning/about-australia/time-zones.html.

Das einzige Land in Südamerika, das (noch) an der Sommerzeitverschiebung festhält, ist Chile. Die Uhr wird im September um eine Stunde vorgestellt und im April wieder zurückgestellt. Die Sommerzeit endet am 6. April 2025. Die zu Chile gehörende Osterinsel hinkt dem Festland zwei Stunden hinterher.