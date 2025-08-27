Zentral übernachten in Berlin? Dieses Hotel ist tatsächlich märchenhaft

Der Froschkönig ziert die Tellern. Das Restaurant heißt natürlich Tischlein Deck dich und abends leuchtet Aladdins Wunderlampe auf den Terrassentischen. Wenn ein Hoztel schon Grimm‘s heißt, liegt es irgendwie nahe, mit deutschen Märchenmotiven zu spielen. Und das machen sie hier ziemlich konsequent im ganzen Hotel: Als Zitat aus Hänsel und Gretel auf den Zimmerwänden, als Scherenschnittmotiv auf der Lampe, an den Wänden der Rezeption …

Grimm‘s ist ein Stadthotel in zentraler Lage

Wer nun denkt Grimm‘s Hotel in der Berliner Flottwellstraße ist ein Kinderhotel, liegt falsch. Das Haus ist ein sympathisches Stadthotel in guter Lage. Der Potsdamer Platz nur wenige Minuten entfernt, die Nationalgalerie zehn Minuten zu Fuß, die U-Bahn Anbindung in angenehmer Rollkoffernähe. Wer in Ruhe spazieren möchte oder eine Joggingrunde sucht, biegt in den benachbarten Park ab. Ableger von Grimm‘s gibt es übrigens auch in Berlin Mitte oder Potsdam.

Das Frühstück im Grimm‘s ist mehr ein Brunch

Der Service freundlich und aufmerksam. Kabel vergessen? Schauen wir mal, was wir im Fundus haben. Tasche an der Rezeption deponieren? Na klar. Das Frühstücksbuffett ist mehr ein Brunchangebot. Fleischpfanzerl, (Buletten natürlich, wir sind schließlich in Berlin), Wurstsalat, pikante Salate, aber auch Wackelpuddig und Bananenbrot. Alle Klassiker sind natürlich auch vorhanden. Das Wlan ist erstaunlicherweise nicht kostenfrei… Gab es im Märchen halt auch nicht.

Grimm‘s Hotel, Flottwellstr. 45, 10785 Berlin, 030/2580080, DZ ab 176 Euro, www.grimms-hotel.de,