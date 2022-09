Altes Gebäude, frischer Wind in Köln

Schon so alt und doch irgendwie futuristisch: Das einstige Gebäude der Gerling-Verwaltungszentrale aus den 1950er Jahren birgt seit 2018 ein 25hours Hotel.

Beim Anblick des wie ein Paravent aufragenden schneidigen Hochhauses bleibt einem erst mal der Mund offen stehen. Köln hat nun wirklich keinen Schönheitspreis in Architektur verdient, aber so etwas auf engstem innerstädtischen Raum? Das einstige Gebäude der Gerling-Verwaltungszentrale aus den 1950er Jahren birgt seit 2018 ein 25hours Hotel mit 207 Zimmern.

The Circle in Köln. Foto: The Circle

Schon so alt und doch irgendwie futuristisch. Dem Büro Ortner & Ortner gelang jedenfalls die Aneignung des Alten, und die Company der 25hours-Hotels hat eine weitere Spielwiese für ihre Anhänger und Gäste. Schon im Foyer stehen Fahrräder zum Mieten, junge Menschen füllen die Co-Working-Spaces im die Raumfahrt zitierenden Raum, und ein Covid-Impfzentrum hält Stellung für Kurzentschlossene. Back to the future! Ein 25hours Zimmer erkennt man immer am offenen Bad, am Holz und den nackten Betonwänden. 25hours-Hotels sind Themen-Hotels. Überflüssiges und Umweltschädliches fehlt in den eher kleinen Schlafhöhlen. Der Hit des Hauses im Kölner Friesenviertel ist allerdings die oben aufgesetzte neue gläserne Endetage mit dem orientalisch-mediterranen Restaurant Neni, wo man schon zum Frühstück über fast ganz Köln schauen kann. Auf selber Höhe sitzt man abends in der Monkey-Bar und schlürft einen Bazzle Fizzle Shizzle, während ein Wind aus der Rheinebene den trockenen Bambus zum Rascheln bringt. James-Bond-Feeling im Retrofuturismus.

Hotel The Circle. Im Klapperhof 22-24, 50670 Köln, Tel. 0221/16 25 30, 25hours-hotels.com. DoZi ab 130 Euro, Frühstück extra 23 Euro

