Das Familienhotel Eder Frida ist ein einziger Spielplatz

Kletterhalle, Riesenrutsche, Flying Fox: Wer im Familienhotel Eder Frida in Maria Alm Urlaub macht, bekommt alles außer Langeweile.

Was für ein Hotel! Schon von außen anders als alle anderen – mit einer übergroßen Tante Frida als Willkommen und einer Schaukel vor dem bekletterbaren Schriftzug. Klar, dass der Enkel da gleich rauf muss.

Drinnen wuseln jede Menge Kids rum – zwischen drei und 13 Jahren. Die einen zieht‘s zur Saftbar, die anderen in die Kletterhalle, zur Riesenrutsche oder zum Pool. Es ist immer was los bei Tante Frida, dieser abenteuerlustigen Person, die sich in einem eigenen Bilderbuch vorstellt und lauter verrückte Ideen verwirklicht hat wie Hängebrücke, Go-Kart-Bahn, Flying Fox...

Das Hotel Tante Frida ist nicht zu verfehlen. Foto: Salzburg Tourismus



Ein Wunder, dass die Eltern oder Großeltern bei all dem Trubel doch noch ein paar ruhige Eckchen finden – in den Hängematten auf der Sonnenwiese oder – bei schlechtem Wetter – in den Ruheräumen beim Pool. Vielleicht auch auf dem Balkon.

Denn auch am Abend hört der Spaß nicht auf. Dafür sorgen die lustigen Details in den Zimmern und Gängen. Alles außer langweilig ist die Devise in diesem kunterbunten Haus getreu dem Leitmotiv „Erwachsen sein kann man auch zu Hause. Das gefällt natürlich den Kids. So sehr, dass sie kaum Lust haben, das Hotel zu verlassen.

Dabei stehen rund ums Bilderbuch-Dorf Maria Alm die schönsten Berge Spalier. Und dank der HochkönigCard kommt man sogar kostenlos vom Ortszentrum mit der Kabinenbahn auf den Prinzenberg. Hier kann man zum aussichtsreichen Prinzensee wandern, im Hochseilgarten Mut beweisen und hat beim Abstieg im Waldrutschenpark jede Menge Spaß. Aber den hat man eben auch im Hotel. Und dazu eine Rundum-Verpflegung, die kaum Wünsche offen lässt.

Info Hotel EderFrida, Hochkönigstraße 31, 5761 Maria Alm, Österreich, Tel. 0043/6584/7738, Zwei Erwachsene und zwei Kinder zahlen für eine Nacht all inclusive 610 Euro.

