Das Side in Hamburg ist wohl Europas erstes Designhotel

Das großzügige Haus wurde 2018 total überholt. Seinen Charakter hat man dem Bau von Matteo Thun aber gelassen. Warum es viele Hamburger auf die Dachterrasse zieht.

Im Herzen von Hamburg und umschlossen von kleinen Straßen steht Europas wohl erstes Designhotel. Bereits 2001 hat das Architekturbüro des Südtirolers Matteo Thun den weitsichtigen Entwurf Jan Störmers umgesetzt und damit einen Klassiker geschaffen, der heute noch Modernität und Frische versprüht. 2018 wurde das Side Hotel zwar total überholt, aber ohne dass man seinen Charakter antastete.

Das Haus, das sich mit seinen 178 Zimmern über acht Etagen zieht, empfängt den Gast in einer kathedralenhohen Lobby. Man atmet auf. So viel Großzügigkeit! Wahrscheinlich kommt man aus kurzer Distanz mit dem Rollkoffer vom Dammtor-Bahnhof hergerollert, wird sehr herzlich empfangen und in eines der wohltuenden Schlafräume in sanften Farben geleitet. Es ist still, mitten in der großen Stadt.

Eine Stärkung gibt es im Restaurant eatery. Kettenvorhänge wie brauner Zucker schirmen draußen Vorbeigehende ab. Babyblaue und senffarbene Cocktailsessel, Bistrotische und eine Bar auf tiefbraunen Dielen im lang gestreckten Raum erinnern an einen eleganten Segelschoner. Na ja, schließlich ist man in Hamburg, und da ist das Wasser nicht weit. Hausgebackenes Brot und Köstliches aus dem Meer werden serviert.

Zum Abend hin füllt sich das Restaurant mit schicken Menschen. Andere verziehen sich mit einem Drink auf die Dachterrasse, wo es sehr lauschig sein kann. Bewegungshungrige springen in den Pool oder saunen eine Runde. Das Side Hotel gehört zur Seaside-Gruppe und ist ein perfektes Stadthotel auf allerengstem städtischen Raum. Nur ein Katzensprung ist es bis zur Binnenalster. Und wer shoppen will, ist im Zenit. Mit viel Glas und Geradlinigkeit haben die Architekten eine einzigartige Transparenz geschaffen. Das sieht man besonders am Abend, wenn es draußen dunkelt. Die Lichtregie hat nämlich der große amerikanische Theatermann Bob Wilson geschaffen. Donnerwetter.

SIDE Design Hotel, Drehbahn 49, 20354 Hamburg, Tel. 040/40309990, www.side-hamburg.de, DZ ab 189 Euro.

Lesen Sie dazu auch