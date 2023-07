Ein Hotel mit Shaolinmönch in Österreich

Das Posthotel Achenkirch am Achensee will ein Kraftort für Erwachsene sein. Hier gibt es das erste TCM-Restaurant Tirols.

Wo die Reise beginnt. Mit diesen Worten wirbt das Posthotel Achenkirch, einst erstes Wellness-Hotel Tirols. Es ist die Reise zu sich selbst. Das Fünf-Sterne-Hotel ist ein Ruhepol in einer hektischen Welt, einer Zeit des ständigen Wandels. Und es ist nach wie vor ein Familienbetrieb, was in diesem Hotel-Segment heutzutage längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Fest im Ortskern verwurzelt, wird das Posthotel inzwischen in vierter Generation geführt. Seit 2011 verfolgt man die Philosophie eines Adults-only-Hotels.

Ein Zimmer im Posthotel Achenkirch. Foto: Stephan Schöttl

Meine Kinder habe ich schon vermisst, ihr lautes Lachen, den Platscher ins Wasser. Aber es tut hier auch gut ohne das Umtriebige. Denn letztlich geht es der Hoteliers-Familie Reiter darum, Erwachsenen die Möglichzeit zu geben, auf allen Ebenen neue Kraft zu schöpfen – mental, geistig und körperlich. Man sei ein Spielplatz für Erwachsene, sagen sie. Ein Hotel der schier unbegrenzten Möglichkeiten.

Unter anderem mit Wellnessoase, einem eigenen Shaolin-Meister, privater Lipizzanerzucht, 9-Loch-Golfplatz und einer imposanten Naturkulisse aus Achensee, Karwendel und Rofangebirge, die zum Wandern und Radeln einlädt. Zur Stärkung gibt’s überwiegend Regionales. Oder ziemlich Gesundes. Denn in Tirols erstem TCM-Restaurant trifft die fernöstliche Heilkunst der Fünf-Elemente-Lehre auf Bioprodukte aus dem Alpen. Das einzige Gewicht, auf das es dabei ankommt, ist das Gleichgewicht.

Kontakt Posthotel Achenkirch, Obere Dorfstraße 382, A-6215 Achenkirch am Achensee, Tel. +43 5246 6522, Zimmer ab 212 Euro/p.P. inkl. Wohlfühlpension, www.posthotel.at

Lesen Sie dazu auch