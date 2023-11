Ein Hotel wie ein Irrgarten auf Sardinien

An Sardiniens Nordspitze liegt das Capo d'Orso, das auf zehn Hektar einen Neun-Loch-Golfplatz und ein Thalasso-Center integriert.

Hm, ein Hotel, angelegt als immergrüner Irrgarten? Wo man sich in den ersten Tagen verläuft und im Open-Air-Gym rauskommt, wenn man ins Garten-Restaurant will? Doch, ja, das ist schön! Denn so entdeckt man unverhofft, was sich so alles verbirgt in diesem gepflegten Macchia-Dschungel an Sardiniens Nordspitze, in dem man - von Meerseite drauf blickend - niemals ein Hotel vermuten würde. Wobei – das Wort Hotel ist eigentlich zu klein für dieses ausgedehnte Zehn-Hektar-Refugium mit unzähligen versteckten Sonnendecks, luftigen Lounge-Terrassen, mehreren Pools und dieser einmaligen Restaurant-Terrasse unter überwölbendem Baumdach. Das spendet tagsüber Schatten und gleicht abends – durch Lichtspots in den Bäumen - einem Sternenhimmel, unter dem man täglich wechselnde, fein zubereitete Menüs mit kräftigem sardischem Rotwein genießt. Dazu spielen jeden Abend kleine Combos – mal unaufdringlichen Bar-Jazz, mal hingetupfte Pop-Klassiker. Weiter unten, in der Badebucht, summen Motorboote vorbei und die Wellen rauschen auf die ausgewaschenen Felsen. Die geräumigen Apartment-Zimmer sind so versetzt und geschickt ins vielfach terrassierte Gelände gebaut sowie durch reichlich Grün gegeneinander abgeschirmt, dass man sich völlig abgeschirmt auf der Zimmer-Terrasse sonnen kann. Ein wirklicher Rückzugsort, dieses Capo d'Orso. Es sei denn, man möchte neun Löcher golfen, sich im Thalasso-Center verwöhnen oder mal wieder im Irrgarten verlaufen.

Infos: Hotel Capo d'Orso, Loc. Cala Capra - Palau (Olbia Tempio), Tel. +39.070.513489 Homepage: www.delphinahotels.de, DZ mit Frühstück ab 360 €.

