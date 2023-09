Ein Weingut mit einem berühmten Urahn: Zu Gast im Serego Alighieri bei Verona

Der Sohn des berühmten italienischen Dichters Dante Alighieri ließ sich hier nieder. Die nächsten Generationen blieben. Für Gäste gibt es auf dem Weingut acht geräumige Apartments.

Hier liegen sie gut! Also, Gäste ebenso wie Weintrauben. Gäste nächtigen in geräumigen Apartments mit bequemen Betten, Ohrensessel-Leseecke und weitläufigem Fensterausblick über schnurgerade Rebenreihen rundherum. Dort geerntete Trauben liegen ebenfalls gut – auf Bambusmatten. Darauf reifen die kleinen Rebsorten Corvina, Rondinella und Molinara, zu besichtigen jenseits der verwitterten, knarzenden Holztreppe auf dem Dachboden. Hier, im sogenannten Fruttario, stehen Gestelle mit Holzrahmen, in die Bambusmatten eingefasst sind.

Ein Zimmer im Gästehaus des Weinguts. Foto: privat

Es riecht nach vergorenem Obst und feuchtem Holz. Schon die alten Römer sollen Trauben so getrocknet haben, um sie anschließend zu pressen. Nicht der einzige historische Link in diesem außergewöhnlichen Weingut: Dichterfürst Dante, Verfasser der „Göttlichen Komödie“, des ersten großen Vers-Epos in altitalienischer Sprache, lebte im 14. Jahrhundert im nahen Verona. Sein Sohn Pietro fand offenbar Gefallen an dieser Gegend und kaufte 1353 das Weingut. Seit mehr als 20 Generationen ist es noch heute im Familienbesitz.

Der heutige Graf Pieralvese Alighieri wohnt im hinteren Teil des Weinguts, abgeschieden, aber nicht abgeschottet – hinter einer über den Kiesweg hängenden Kette mit dem Schild „Privato“ dran. Feriengäste aus einem der acht geräumigen Apartments des Weinguts schlendern daran vorbei, können sich ansonsten frei bewegen auf den mit hohen, Schatten spendenden Zypressen gesäumten Auffahrten, den Trampelpfaden, die zwischen den Rebreihen und an der verwitterten Gutsmauer entlangführen.

Das Gästehaus „La Foresteria“ liegt in der Via Giare 277, Località Gargagnago, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (nahe Verona). Tel.: +39 045 770 36 22 E-Mail: wine.experience@masi.it. Übernachtungen mit Frühstück ab 170 €.

