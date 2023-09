Von diesem Hotel aus blickt man über Wien

Das Radisson Red ist neu in der österreichischen Hauptstadt. Nach einem kurzen Fußmarsch ist man schon im Stadtzentrum.

Ein Zimmer wie ein Guckkasten. Ein Bett. Was für ein Ausblick! Entweder im Fenster auf Polstern sitzend oder geradewegs ins Bett gehüpft und in die Kissen geschmiegt, um vom 5. Stock aus beispielsweise hoch über dem Danube-Kanal auf die von Zinnen bekrönten Türme der Rossauer Kaserne schauen oder etwas weiter links auf die aus dem Häusermeer herausragende Spitze des Stephansdomes. Fehlt nur noch der passende Sonnenuntergang oder morgens die helle Sonne. So nah ist der historische Stadtkern, gerade mal 15 Minuten zu Fuß.

Ein Zimmer im Radisson Red in Wien. Foto: Hotel

Wien ist klein. Faule können ja in die U-Bahn direkt vor der Tür steigen oder bleiben an Sommerabenden mit den vielen jungen Wienern sitzen und lassen die Beine von der Böschung baumeln. Der Bezirk Leopoldstadt, wo das Hotel steht, ist gerade angesagt, und das Radisson Red ist noch ganz frisch und neu, hat einen lauschigen Innenhof, in dem man fein frühstücken kann oder alternativ auch im Restaurant Sarai das hauseigene Seidenstraßen-Menü genießen.

Bevor es dann rauf geht zur Bar auf der Dachterrasse mit dem gigantischen Weitblick kann man gern noch einen Spaziergang machen zum Augarten. Das ist ein öffentlicher, sehr schöner Park mit Wiens ältester barocker Gartenanlage. Wer anschließend nicht hoch zur Bar strebt, nehme sich die Getränke aus dem EG mit. Unbedingt ein Zimmer mit Blick nach vorne buchen! Inge Ahrens

Radisson Red Vienna, Obere Donaustraße 61, 1020 Wien, Tel. 0043/1/43 60 050, www.radissonhotels.com, DZ ohne Frühstück 135, mit Frühstück 175 Euro.

